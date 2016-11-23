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۳ آذر ۱۳۹۵، ۷:۴۸

معاون سازمان توسعه تجارت ایران:

تعیین مزیتهای استان برای توسعه و موفقیت در بازارهای هدف ضروری است

تعیین مزیتهای استان برای توسعه و موفقیت در بازارهای هدف ضروری است

یاسوج-معاون سازمان توسعه تجارت ایران گفت: مشخص کردن مزیت های استان برای توسعه و موفقیت در بازارهای هدف ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا مودودی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: کهگیلویه و بویراحمد ظرفیت های خدادادی زیادی برای توسعه دارد، و درک درست و بهره برداری مناسب از این ظرفیت ها رشد استان را به همراه دارد.

مودودی با بیان اینکه نیاز است استان در زمینه نرم افزاری فعالیت بیشتر و بهتری داشته باشد عنوان داشت: نیازی نیست استان همیشه به عنوان تولید کننده معرفی شود و استان می تواند با در دست گرفتن  رهبری بازار  با ایجاد شرکت های بزرگ صادراتی، از پتانسیل های کارخانه های دیگر استان ها  برای تولید و درآمد زایی استفاده کند.

وی افزود: این موضوع بسط تجارت استان به صورت تخصصی را به همراه دارد.

مودودی گفت: بازنگری در نگاه اصیل به حوزه نرم افزار و سوق و هدایت برنامه ها با نگرش مناسب سهم خوبی از بازارهای اطراف و همسایگان را نصیب استان می کند.

وی به اهمیت شناختن استان با یک برند اشاره و عنوان داشت: مشخص کردن مزیت های استان برای توسعه و موفقیت در بازارهای هدف ضروری است.

کد مطلب 3831647

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