ارتش سوریه آزادسازی شاهراه استراتژیک دمشق- حمص را آغاز می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، نیروهای ارتش سوریه در شهرک هاراستی در حومه دمشق یک عملیات گسترده نظامی را آغاز کردند. منطقه موردنظر به دلیل قرار گرفتن بر سر شاهراهی که پایتخت سوریه را به «حمص» وصل می کند،‌ یک منطقه استراتژیک به شمار می رود.

یک منبع نظامی به خبرگزاری اسپوتنیک اعلام کرد که ارتش سوریه نخستین خط مقدم را در نزدیکی منطقه مسکونی «الاسد»- که شهرک هاراستی را به «دوما» متصل می کند- گشود.

این منبع نظامی در ادامه افزود: نبردی سنگین با استفاده از توپخانه و سایر تسلیحات نظامی ارتش سوریه علیه مواضع گروه های مسلح آغاز شد.

افزون بر این، ارتش سوریه قصد دارد تا غیرنظامیان را از مسیر هاراستی به دمشق منتقل کند. در واقع،‌ آزادسازی مناطق حوالی این شاهراه شمالی به شهروندان سوری امکان می دهد که از یک مسیر مستقیم خود را به پایتخت برسانند.

شایان ذکر است که ارتش سوریه در حوالی دمشق در حال نبرد با چندین گروه تروریستی مسلح است که فعال ترین آنها «جیش الاسلام» نام دارد.