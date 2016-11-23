۵۲ فرهنگی مبتلا به بیماری های خاص در ملارد شناسایی شده اند

محمد قادری تفرشی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به لزوم ارتقای توان اقتصادی فرهنگیان اظهار داشت: بدون تردید با حصول این امر، دغدغه های معلمان با کاهش هر چه بیشتری همراه شده و درچنین شرایطی تدریس و آموزش متون علمی و مواد درسی از سوی فرهنگیان با آرامش خاطر بیشتری محقق می شود.

مدیر آموزش و پرورش ملارد عنوان کرد:معلمان مبتلا به بیمای های خاص از نمونه دغدغه های جدی این مجموعه (آموزش و پرورش) به شمار می روند و همواره تلاش ما بر این امر استوار بوده تا بخشی از هزینه های درمانی فرهنگیانی که در تأمین هزینه های مربوطه با مشکلات عدیده ای مواجه هستند را فراهم کنیم.

وی افزود:تاکنون ۵۲ معلم مبتلا به بیماری های خاص شناسایی شده اند و مبالغی نیز بابت پیگیری امر درمان آنان پرداخت شده که عزم ما بر این امر استوار است تا سطح مساعدت ها با افزایش هر چه بیشتری همراه شود، لذا محدودیت ها و مشکلات مالی باعث می شود، نتوانیم بصورتی ایده آل کمک مالی لازم را لحاظ کنیم.

تفرشی گفت:در طول دو سال اخیر، بیش از ۱۴۰ میلیون تومان کمک و مساعدت مالی برای فرهنگیان مبتلا به بیماری های خاص پرداخت و هزینه شده که در نوع خود اقدام سازنده ای محسوب می شود که انتظار داریم در آینده شاهد افزایش هر چه بیشتر چنین مساعدت هایی باشیم.

وی افزود:در نظام تعلیم و تربیت، معلم ازعناصر بسیار برجسته و حائز اهمیت در تحقق اهداف علمی و آموزشی محسوب می شود و هر آنچه حمایت ها و پشتیبانی ها از فرهنگیان افزایش یابد، به همان میزان روند رشد و شکوفایی علمی و آموزشی با سرعت و شتاب هر چه بیشتری همراه خواهد شد.

مدیر آموزش و پرورش ملارد یادآور شد:یکی از دغدغه های ما در خصوص فرهنگیان مبتلا به بیماری های خاص به صدور ابلاغیه های تدریس برای این قشر شریف معطوف می شود و با عنایت به مشکلات و دشواری های موجود، انتخاب مدرسه و محل تدریس مناسب برای این طیف با پیچیدگی های خاصی روبرو است.