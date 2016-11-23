ماهیانه ۱۴۰ شکایت از کارفرمایان شهرستان ملارد ثبت می شود

فریبا حسن نژاد در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به تلاش اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی ملارد برای احقاق حق کارگران اظهار داشت:بر اساس برآوردهای انجام شده، ماهیانه قریب به ۱۴۰ شکایت از سوی کارگران علیه کارفرمایان در این شهرستان ثبت می شود.

رئیس اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی ملارد عنوان کرد:بخشی از این شکایات ناشی از عدم شناخت کافی کار فرمایان نسبت به قوانین و ضوابط مرتبط با حوزه کار است که در صورت مطالعه و اشراف هر چه بیشتر، ضریب بروز چنین اختلافاتی به حداقل ممکن کاهش می یابد.

وی افزود:مجموعه اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی در راستای آموزش قوانین کار و الزامات و ضرویات این حوزه برنامه های متعدد و متنوعی را در طول سال اجرایی می کند اما حصول نتایج هر چه مطلوب تر، مستلزم عزم جدی کارفرمایان برای آشنایی هر چه بیشتر به ابعاد و زوایای پیدا و پنهان قوانین و ضوابط مرتبط با کار است.

حسن نژاد گفت:تلاش ما بر این امر استوار است تا کارگر و کارفرما با تعامل سازنده و مطلوب، اشتغال و فعالیت را به نحو شایسته ای حفظ کنند، لذا به هر ترتیب بروز برخی اختلافات در حوزه کارگر و کارفرما غیر ممکن نخواهد بود.

رئیس اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی ملارد عنوان کرد:از نظر ما حفظ حقوق کارگر و کارفرما در تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی بسیار موثر و کارآمد خواهد بود و ضایع شدن حق و حقوق هر دو طیف می تواند تبعات و عوارض ناخوشایندی را برای اقتصاد و اشتغال در پی داشته باشد.

وی با اشاره به فعالیت برخی از اتباع غیر مجاز در حوزه کار واشتغال گفت:این پدیده به شهرستان ملارد منحصر و خلاصه نمی شود و در صورت شناسایی و اثبات این موضوع، مطابق مقررات اقدامات لازم عملیاتی خواهد شد.

حسن نژاد در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص تعداد اتباع وکارگران غیر مجاز شناسایی شده در این شهرستان عنوان کرد:در سال گذشته قریب به ۱۵۰ کارگر از افاغنه غیر مجاز شناسایی شدند.

وی یادآور شد:امیدواریم اتباع با طی چارچوب های قانونی و برخورداری از مجوزهای لازم به فعالیت و اشتغال مشغول شوند که در چنین شرایطی حمایت و حفظ حق و حقوق آن ها نیز به نحو شایسته تری محقق خواهد شد.