۳۲ خودرو حمل مواد مخدر در چهارمحال و بختیاری توقیف شد

غلامعباس غلامزاده در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۳۲ خودرو حمل مواد مخدر در چهارمحال و بختیاری از ابتدای سال جاری در این استان شناسایی و توقیف شده است، عنوان کرد: این خودروهای حمل مواد مخدر بیشتر در محورهای ورودی استان در شهرستان بروجن و لردگان توقیف شده اند.

وی عنوان کرد: محورهای استان چهارمحال و بختیاری از مهمترین محور های اتصال استان های جنوبی به فلات مرکزی هستند که قاچاقچیان تمایل دارند بسیاری از کالاهای قاچاق و مواد مخدر از محور های ارتباطی این استان انتقال دهند.

فرمانده نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: بر همین اساس نظارت های دقیق توسط نیروهای انتظامی این استان بر روی جاده های ارتباطی چهارمحال و بختیاری انجام می شود.

وی تاکید کرد: هم اکنون کشف مواد مخدر از ابتدای سالجاری تاکنون در این استان بیش از ۱۰۰ درصد رشد داشته است.

فرمانده نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: مواد مخدر یکی از تهدید های مهم سلامت جامعه است که نیروی انتظامی این استان مبارزه با ورود و توزیع آن را اولویت اصلی خود می داند.