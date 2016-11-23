۳۰۰۰تن خوراک آبزیان از چهارمحال و بختیاری صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری، از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از سه هزارتن خوراک آبزیان به کشور های عراق، قرقیزستان و آذربایجان صادر شد.

مدیرکل دامپزشکی استان چهارمحال و بختیاری افزود: مسئولان فنی بهداشتی غیر دولتی واحدهای تولیدی و بازرسان دولتی با نمونه گیری های به موقع از مواد اولیه خوراک دام و آبزیان، نظارت کامل بر تولید محصولات آبزیان را دارند.

عبدالمحمد نجاتی افزود: محصول تولیدی آبزیان برای مصرف انسانی مورد نظارت دقیق کارشناسان دامپزشکی است.