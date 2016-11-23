به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی العهد، رژیم سعودی همچنان به جنایت های خود علیه مردم بی دفاع یمن در سایه سکوت جامعه جهانی ادامه می دهد.

بر اساس این گزارش، در ادامه این اقدامات، جنگنده های سعودی طی چند نوبت فرودگاه الحدیده را بمباران کردند.

از سوی دیگر، مناطق «حیدان» و «کتاف» در استان صعده نیز هدف حملات هوایی سنگین سعودیها قرار گرفتند.

این در حالی است که حملات تلافی جویانه ارتش و کمیته های مردمی یمن علیه سعودیها و مزدوران آنها همچنان ادامه دارد.

در ادامه این حملات، نیروهای یمنی یک انبار تسلیحات مزدوران سعودی در منطقه «صرواح» در استان مأرب را هدف قرار داده و منفجر کردند.