۶۲۰ میلیون ریال داروی قاچاق در خراسان شمالی کشف و ضبط شد

سید علی وکیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: هر دارویی باید در شرایط ویژه‌ای ساخته و در محل مناسبی نگهداری و با امکانات ویژه حمل و در ‌نهایت به صورت سالم در اختیار مصرف کننده قرار بگیرد.

وی از کشف ۶۲۰ میلیون ریال داروی قاچاق و تاریخ گذشته از داروخانه و مراکز بهداشتی و درمانی خراسان شمالی خبر داد و افزود: داروهای قاچاق هیچ یک اصول و شرایط استاندارد را نداشته و در شرایط غیر استاندارد تولید و به شیوه‌های نادرست حمل و نگهداری می‌شده است.

به گفته وکیلی اقلام دارویی کشف شده برای معدوم سازی به شرکت های مربوط فرستاده می شوند.

وی همچنین تاکید کرد: به منظور جلوگیری از عرضه قاچاق کالاهای سلامت محور و اجناس تقلبی شرکت های پخش کالا در استان شناسایی و ساماندهی می شوند.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی افزود: تمام شرکت های پخش کالا که به صورت اینترنتی یا بازاریابی اقدام به فروش محصولات خود می کنند باید مجوزهای لازم را دریافت و انبارهای این شرکت ها باید مورد تایید معاونت غذا و دارو باشد.