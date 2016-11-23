  1. استانها
  2. قزوین
۳ آذر ۱۳۹۵، ۸:۰۱

اکیپ نظارتی ویژه دامپزشکی در قزوین تشکیل شد

اکیپ نظارتی ویژه دامپزشکی در قزوین تشکیل شد

قزوین- رئیس اداره دامپزشکی شهرستان قزوین گفت: با تشکیل اکیپ نظارتی ویژه دامپزشکی بازدید از مراکز عرضه فرآورده های دامی شدت می گیرد.

عیسی غیاث یزدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در یک همکاری مشترک کارشناسان نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی اداره دامپزشکی شهرستان قزوین به همراه کارشناسان دامپزشکی اداره کل، از مراکز عرضه فرآورده های خام دامی شهر قزوین بازدید کردند.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان قزوین با اشاره به تعداد زیاد مراکز عرضه فرآورده های خام دامی و لزوم بازدید این مراکز در ساعات ابتدای شب افزود: در پاره ای از موارد مشاهده می شود که واحد های صنفی با استفاده از خلاء بازرسی در ساعات پایانی روز اقدام به عرضه فرآورده های خام دامی تاریخ گذشته، غیر بهداشتی و... می کنند که این خلاء با ایجاد گشت های ویژه جبران شده است.

غیاث یزدی گفت: در طی هفته جاری کارشناسان نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی اداره دامپزشکی شهرستان قزوین با همکاری کارشناسان اداره کل دامپزشکی استان، طی ۲ مرحله از مراکز عرضه در بازار قزوین و بازارچه خیابان شهدا بازدید کردند که در این بازدیدها مقادیری  ماهی بدون هویت و لاشه دام کشتار شده به صورت غیر مجاز، کشف و ضبط شد.

کد مطلب 3831672

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها