اکیپ نظارتی ویژه دامپزشکی در قزوین تشکیل شد

عیسی غیاث یزدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در یک همکاری مشترک کارشناسان نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی اداره دامپزشکی شهرستان قزوین به همراه کارشناسان دامپزشکی اداره کل، از مراکز عرضه فرآورده های خام دامی شهر قزوین بازدید کردند.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان قزوین با اشاره به تعداد زیاد مراکز عرضه فرآورده های خام دامی و لزوم بازدید این مراکز در ساعات ابتدای شب افزود: در پاره ای از موارد مشاهده می شود که واحد های صنفی با استفاده از خلاء بازرسی در ساعات پایانی روز اقدام به عرضه فرآورده های خام دامی تاریخ گذشته، غیر بهداشتی و... می کنند که این خلاء با ایجاد گشت های ویژه جبران شده است.

غیاث یزدی گفت: در طی هفته جاری کارشناسان نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی اداره دامپزشکی شهرستان قزوین با همکاری کارشناسان اداره کل دامپزشکی استان، طی ۲ مرحله از مراکز عرضه در بازار قزوین و بازارچه خیابان شهدا بازدید کردند که در این بازدیدها مقادیری ماهی بدون هویت و لاشه دام کشتار شده به صورت غیر مجاز، کشف و ضبط شد.