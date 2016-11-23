جاده های مازندران با برف و کولاک مواجه است

احمد آفرین محمدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارش سنگین برف و کولاک در محورهای کوهستانی استان اظهار داشت: اکیپهای راهداری با توجه به وضعیت و شرایط جوی از چند روز قبل برای ارائه خدمات راهداری به حالت آمادهباش درآمده بودند تا با توجه به موج سرما خدماتدهی داشته باشند.
وی بابیان اینکه موج جدیدی از برف و سرما از روز گذشته وارد استان شده است، تصریح کرد: همکاران راهداری با تمام توان مشغول خدماتدهی به هم استانیها درجاده ها هستند و کانون بارشها در ارتفاعات در قائمشهر و سوادکوه و کناره در بابلسر و بابل بوده است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای مازندران با عنوان اینکه محور سوادکوه با تلاش شبانهروزی راهداران برای تردد باز است به هم استانیها و مسافران توصیه کرد تا ضمن پرهیز از سفرهای غیرضروری برای تردد از تجهیزات زمستانی و زنجیر چرخ استفاده کنند.
محمدزاده با اظهار اینکه در محور هراز از سهراهی چلاق تا بلده با مشکل مواجه هستیم یادآور شد: بیشتر این مشکل ناشی از رانندگانی است که بدون داشتن زنجیر چرخ وارد مسیر شدهاند و این امر سبب کندی تردد شده است، ازاینرو پلیس از تردد خودروهایی که فاقد تجهیزان ایمنی و زنجیر چرخ باشند جلوگیری خواهد کرد.
وی یادآور شد: در منطقه کندوان خوشبختانه مشکلی نداریم و این مسیر برای تردد باز است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای مازندران درباره وضعیت راههای روستایی استان نیز گفت: در شب و روز گذشته بهرغم آنکه در منطقه وسیعی از جادهها با برف و کولاک مواجه بودهایم اما با تلاش ایثارگرانه راهداران، مسیرها برای تردد باز است و در مسیرهای کوهستانی نیز تاکنون گزارشی از مسدود بودن محورها نداشتهایم.
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