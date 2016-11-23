جدال نفت و برق برای تصاحب صدر جدول/راه صعود از گچساران می گذرد

خبرگزاری مهر- گروه استان ها، امین دهقانی: این دیدار که از ساعت۱۴ روز پنج شنبه هفته جاری در ورزشگاه شهدای نفت گچساران انجام خواهد شد ، رقابت دو تیم بالای جدول و مدعی گروه اول خواهد بود.

این دو تیم در حالی به مصاف هم دیگر می روند که در هفته گذشته در جام حذفی و در مقابل حریفان لیگ برتری خود بازی کردند و با اطلاع از نتایج سایر دیدارهای هفته دهم این فرصت را دارند که با پیروزی در این بازی به صدر جدول گروه دست یابند.

تیم نفت و گاز گچساران با حذف تیم قدرتمند فولاد خوزستان در جام حذفی شگفتی بزرگی رقم زد و به عنوان تنها تیم غیر لیگ برتری به جمع هشت تیم برتر و پایانی راه یافت تا ضمن سر زبان انداختن نام خود در محافل ورزشی برای تیم های گروه اول خط و نشانی کشیده باشد.

نفتی های گچساران نشان دادند که با بهره گیری از تفکرات تاکتیکی به روز و حساب شده داریوش یزدی توانایی شکست تیم های بزرگ و پر افتخار لیگ برتری را دارا هستند و با وجود بازی در لیگ دو سطح بازی گروهی این تیم به مراتب بالاتر از لیگ دو و جایگاه فعلی این تیم است.

تیم نفت و گاز گچساران بخش اعظمی از موفقیت کنونی خود را مدیون مربی خوش فکر و ریز بین و با شهامت خود است. عملکرد داریوش یزدی به چندین دلیل قابل ستایش است زیرا در این بازی حساس همچون چند بازی قبلی از آرمان فرهمندیان دروازبان جوان و بومی خود استفاده کرد و هراسی از اینکه این دروازبان جوان بدلیل حساسیت بالای این بازی نتواند عملکرد همیشگی خود را نشان دهد نداشت و با اعتماد به دروازبان جویای نام خود آینده ای درخشان برای آرمان فرهمندیان رقم زد.

داریوش یزدی نشان داد که صحبت های او مبنی بر ارایه فوتبال زیبا و مورد پسند از سوی تیم نفت گچساران در ورزشگاهی که از زمین چمن مطلوب و همواری برخوردار است، بیراهه نبوده و تیم تحت هدایت این مربی توانست در شرایطی که حریفان از امتیاز میزبانی سود می بردند در زمین چمن هموار و یکدست غدیر اهواز رقبای بزرگ خود را از گردونه جام حذفی کنار بزند.

پیروزی طلایی پوشان نفت گچساران در مقابل تیم اول شهر اهواز ضمن اثبات شایستگی های این تیم نشان داد که حذف قهرمان فصل گذشته لیگ برتر توسط شاگردان پرتلاش یزدی در مرحله قبل اتفاقی نبوده و نفتی های گچساران همچنان می خواهند به شگفتی سازی و ادامه ماجراجویی خود در رقابتهای حذفی ادامه دهند.

اما تقابل اندیشه های داریوش یزدی و وحید رضایی در بازی فردا در گچساران را می توان تقابل تفکرات تهاجمی درمقابل تفکرات تدافعی عنوان کرد.

نفتی های گچساران با زدن ۱۹ گل و دریافت ۴ گل و با تفاضل گل مثبت ۱۵ از این حیث بی رقیب هستند و در سوی مقابل تیم برق جدید شیراز با زدن ۸ گل و تنها دریافت ۱ گل بهترین خط دفاع لیگ دو را دراختیار دارد.

شاگردان یزدی از ۵ بازی که تاکنون در نیم فصل اول در خانه پذیرای حریفان خود بودند با زدن ۱۲ گل و بدون گل خورده تیم برتر و پیروز بازیها بودند و بدون شک شاگردان وحید رضایی که در امر گلزنی آنچنان موفق ظاهر نشده اند کار سختی در پیش خواهند داشت.

نقطه قوت و قابل اتکای این تیم دفاع مستحکم بشمار می رود که می توانند با تکیه براین توانایی حریف سرسختی برای تیم نفت و گاز گچساران باشند.

سرمربی نفت وگاز گچساران در خصوص بازی تیمش برابر برق نوین شیراز اظهار داشت: برق نوین یکی از تیم های خوب و قابل احترام گروه یک می باشد و جدول مسابقات هم حرف بنده را تایید می کند.

داریوش یزدی گفت: بازیکنان در شرایط جسمی و روحی خوبی قرار دارند ، با تمرینات خوب و منظمی که بعد از دیدار با فولاد خوزستان انجام داده ایم آمادگی خوبی برای این مسابقه داریم و امیدواریم بازی زیبا و تماشاگر پسندی انجام دهیم.

وی ادامه داد: نقاط قوت و ضعف تیم برق را شناسایی کرده ایم و امیدواریم با راه کارهایی که در نظر داریم بتوانیم در جریان بازی بر این تیم غلبه کنیم.

سرمربی سابق استقلال اهواز ادامه داد: از هواداران پرشور گچسارانی انتظار داریم که مثل همیشه نفت وگاز را تنها نگذارند و تیم محبوبشان را تا پایان فصل حمایت کنند.

وی اظهار داشت: با تلاش های دلسوزانه کادر پزشکی تیم، بازیکنان در وضعیت جسمی خوبی قرار دارند و خداراشکر به غیر از دو نفر کلیه بازیکنان را در اختیار داریم.

یزدی در پایان تصریح کرد: تنها نگرانی ما زمین چمن استادیوم شهدای نفت گچساران است و امیدواریم مسئولان شرکت نفت و مدیران باشگاه فکری برای این چمن کنند و حالا هم که به فصل بارندگی نزدیک شده ایم باید توجه ویژه ای به این موضوع کنند و این مُهم مستلزم یک بسیج همگانی است. مطمئن باشید اگر کیفیت زمین بهتر شود تیم ما روی زمین بازی های با کیفیت تری از خود ارائه خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که دو تیم نفت گچساران و برق جدید شیراز درگیر رقابتهای جام حذفی بودند تیم فولاد نوین اهواز با کسب چند پیروزی پیاپی خود را بدون هیاهو به صدر جدول این گروه رساند تا رقابت در بالای جدول داغ تر از قبل شود.

تیم نفت و گاز گچساران با پیروزی در این بازی با وجود انجام یک بازی کمتر با کسب ۲۱ امتیاز و بالاتر از همه مدعیان این گروه می تواند در پایان هفته دوازدهم به صدر جدول صعود کند.