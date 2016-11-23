به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری العالم، «عبدالفتاح السیسی» در گفتگو با تلویزیون پرتغال در پاسخ به پرسشی درباره احتمال اعزام نیروهای ارتش مصر به سوریه، اظهار داشت: اولویت ما آن است که ارتش‌های ملی را در کشورهای مختلف حمایت کنیم، مثلا ارتش لیبی را در سیطره بر خاک این کشور و برخورد با عناصر افراط‌ گرا و ایجاد امنیت یاری دهیم.. همین امر در مورد سوریه هم صادق است و ما از ارتش سوریه و همچنین ارتش عراق حمایت می کنیم.

وی در عین حال با اشاره به حساسیت‌ هایی که ممکن است در پی اعزام نیروهای مصری به سوریه پدید آید، گفت: در چنین حالت‌هایی ترجیح می دهیم که نیروهای ملی در هر کشور، حفظ امنیت و ثبات را بر عهده داشته باشند.

السیسی ادامه داد: سوریه از ۵ سال پیش با بحران عمیقی روبروست و موضع ما، حمایت از اراده و خواست مردم سوریه و ایجاد حل سیاسی برای بحران این کشور است. باید با جدیت با گروه های تروریست برخورد شود و این گروه‌ها خلع سلاح گردند. حفظ تمامیت ارضی سوریه بسیار مهم است و باید خرابی‌های جنگ نیز بازسازی گردد.

گفتنی است، اعلام حمایت مصر از ارتش سوریه در حالی صورت می‌گیرد که چند کشور عربی از جمله عربستان و قطر، در ۵ سال گذشته تمامی امکانات خود را برای پشتیبانی از گروه‌های تروریست که با ارتش سوریه می‌جنگند، به کار گرفته‌ و ویرانی بسیاری از زیرساخت‌های سوریه و کشته و زخمی شدن ده‌ها هزار نفر از مردم بی‌گناه این کشور را موجب شده‌اند.