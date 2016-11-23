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۳ آذر ۱۳۹۵، ۸:۰۵

عبدالفتاح السیسی:

قاهره از ارتش‌های سوریه و عراق حمایت می‌کند

قاهره از ارتش‌های سوریه و عراق حمایت می‌کند

«عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهوری مصر در سخنانی بر حمایت کشورش از ارتش های سوریه و عراق در نبرد با تروریسم تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری العالم، «عبدالفتاح السیسی» در گفتگو با تلویزیون پرتغال در پاسخ به پرسشی درباره احتمال اعزام نیروهای ارتش مصر به سوریه، اظهار داشت: اولویت ما آن است که ارتش‌های ملی را در کشورهای مختلف حمایت کنیم، مثلا ارتش لیبی را در سیطره بر خاک این کشور و برخورد با عناصر افراط‌ گرا و ایجاد امنیت یاری دهیم.. همین امر در مورد سوریه هم صادق است و ما از ارتش سوریه و همچنین ارتش عراق حمایت می کنیم.

وی در عین حال با اشاره به حساسیت‌ هایی که ممکن است در پی اعزام نیروهای مصری به سوریه پدید آید، گفت: در چنین حالت‌هایی ترجیح می دهیم که نیروهای ملی در هر کشور، حفظ امنیت و ثبات را بر عهده داشته باشند.

السیسی ادامه داد: سوریه از ۵ سال پیش با بحران عمیقی روبروست و موضع ما، حمایت از اراده و خواست مردم سوریه و ایجاد حل سیاسی برای بحران این کشور است. باید با جدیت با گروه های تروریست برخورد شود و این گروه‌ها خلع سلاح گردند. حفظ تمامیت ارضی سوریه بسیار مهم است و باید خرابی‌های جنگ نیز بازسازی گردد.

گفتنی است، اعلام حمایت مصر از ارتش سوریه در حالی صورت می‌گیرد که چند کشور عربی از جمله عربستان و قطر، در ۵ سال گذشته تمامی امکانات خود را برای پشتیبانی از گروه‌های تروریست که با ارتش سوریه می‌جنگند، به کار گرفته‌ و ویرانی بسیاری از زیرساخت‌های سوریه و کشته و زخمی شدن ده‌ها هزار نفر از مردم بی‌گناه این کشور را موجب شده‌اند.

کد مطلب 3831678

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