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۳ آذر ۱۳۹۵، ۸:۰۹

مدیر آموزش و پرورش راز و جرگلان:

۵ طرح علمی دانش آموزان راز وجرگلان درراه جشنواره زیست فناوری کشور

۵ طرح علمی دانش آموزان راز وجرگلان درراه جشنواره زیست فناوری کشور

راز و جرگلان - مدیر آموزش و پرورش راز و جرگلان گفت: پنج طرح دانش آموزان رازو جرگلان به مرحله نهایی سومین جشنواره زیست فناوری کشور راه یافتند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی، محمد مهدی محمدی افزود: این جشنواره هر دو سال یک بار با هدف ترویج و توسعه زیست فناوری و شاخه های وابسته به آن در سطوح دانش آموزان برگزار می شود.

وی اظهار کرد: سومین دوره این رویداد علاوه بر شناسایی، معرفی و تشویق فعالان این فناوری، ایجاد فضای رقابتی سالم به منظور ترویج و هدایت فعالیت‌های نوآورانه و فناورانه زیست ‌فناوری در بین دانش‌آموزان را نیز به همراه دارد.

محمدی گفت: پنج طرح دانش آموزان رازو جرگلان به مرحله نهایی سومین جشنواره زیست فناوری کشور راه یافتند.

وی ضمن تقدیر از این دانش آموزان و دبیران آنها تصریح کرد: دانش آموزان شهرستان راز و جرگلان استعداد و توانایی های زیادی دارند که پیگیری و جدیت دبیران و مدیران آنها سبب شکوفایی این استعدادها می شود و راه را برای پیمودن پله های موفقیت برای آنان هموار می کند.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان راز و جرگلان افزود: دانش آموزان سینا کیامنش، حسین جعفری، علی شاکری از دبیرستان شهدای جهاد علمی و ریحانه شفیعی، ملیکا پاکدین و هانیه غلامی از دبیرستان حضرت نرجس (س) از اعضای پژوهش سرای دانش آموزی ابن سینا راز و جرگلان به همراه امین عابدی دبیر زیست شناسی خود باید سوم تا پنجم آذر ماه در مرحله نهایی این جشنواره در تهران شرکت کنند.

کد مطلب 3831679

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