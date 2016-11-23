به گزارش خبرنگار مهر، ژاپن عصر جدیدی را برای فوتسال خود آغاز کرده است. بعد از ناکامی بزرگ ژاپن در جام ملتهای آسیا و عدم صعود این تیم به جام جهانی، مسئولان فدراسیون فوتبال این کشور سرمربی تیم ملی این کشور را تغییر دادند. ژاپنی ها سرمایه گذاری روی تیم امید خود را آغاز کرده و با استارت اردوهای این تیم، کسب عنوان در جام جهانی ۲۰۲۰ را نشانه رفته اند.

علاوه بر این، ژاپنی ها به دنبال گرفتن میزبانی جام جهانی ۲۰۲۰ هم هستند و یکی از رقبای جدی ایران در همین ارتباط به حساب می آیند. در حالی که فدراسیون فوتبال ایران هنوز درگیر گرفتن امضاهای مختلف در راستای مجوزهای جام جهانی فوتسال است، ژاپن هم اقداماتش را آغاز کرده است.

«کیتزاوا تیوشی» در این خصوص گفت: ما به سوی ژاپن قدرتمند برای مسابقات جام جهانی ۲۰۲۰ قدم بر می داریم. روی بازیکنان جوان تمرکز و سرمایه گذاری کرده ایم تا در آینده فوتسال ژاپن مشارکت داشته باشند.

رئیس کمیته فوتسال ژاپن تاکید کرد: علاوه بر این ما در حال انجام کارهای مربوط به گرفتن میزبانی مسابقات جام جهانی ۲۰۲۰ هستیم و خودمان را برای این کار آماده می کنیم.