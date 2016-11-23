روند رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا تسریع شود

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل جبارزاده شامگاه سه شنبه در جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اظهار داشت: دولت به طور جدی و با تمام توان برای افزایش تولیدات داخلی تلاش می کند و تمامی دستگاه ها به دنبال افزایش حجم و ارزش ریالی کالای تولید داخل هستند و این روند در کنار تسریع رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا باید برای حمایت از تولیدات داخلی ادامه یابد.

وی با بیان اینکه موضوع سامانه الکترونیکی گمرک و منطقه آزاد باید جزء اولویت های اصلی ستاد قرار گیرد، گفت: زیر ساخت های لازم در این خصوص آماده است و باید دستگاه های مرکزی این موضوع را در دستور کار خود قرار دهند تا خدمات گمرکی به صورت الکترونیکی ارائه شود.

جبارزاده به مبحث نیروی انسانی مورد نیاز گمرک منطقه آزاد نیز اشاره و تاکید کرد: برای عملیاتی کردن آن بایستی به نیروی انسانی اقدام کرد همچنین در منطقه آزاد به عنوان مرز ورود و خروج کالا نیز باید مبارزه باقاچاق بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد تا دغدغه اساسی تولید کنندگان در این زمینه رفع شود.

استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر لزوم انجام اقدامات لازم برای معرفی و حمایت فروشگاه های مجازی گفت: این نوع از مراکز خرید با توجه به گسترش فضای مجازی و خرید و فروش اینترنتی یکی از نیازهای امروز است و اگر ما اقدام به راه اندازی این فروشگاه ها از نوع قانونی و معتبر نکنیم قطعا خلاف کاران آن ها را مدیریت می کنند.