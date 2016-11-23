نیروهای مرزبانی آماده و پشتیبان هستند/ مشکلی در مزرها نداریم

سردار عبداله نظرپور در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به اینکه مرزبانان در نقطه صفر مرزی مستقر هستند علاوه بر پیگیری و اقدامات موثر برای تسریع در اعزام زائران یک تعامل و هماهنگی با پایانه ها و مرزبانی عراق هم داشتیم.

وی افزود: در کل مرزهای استان در بحث تقویت و مباحث امنیتی اقدامات موثری انجام دادیم تا تردد زاران بدون هیچ مشکلی و به صورت روان انجام شود.

فرمانده مرزبانی خوزستان تصریح کرد: خوشبختانه طی این مدت که زائران حسینی در تردد بودند، هیچ مشکل خاصی نداشتیم و مرزبانان و نیروهای امنیتی ـ انتظامی تا پایان عملیات بازگشت زائران حضوری فعال دارند.

سردار نظرپور بیان کرد: با توجه به برنامه ریزی ها و امکاناتی که فراهم شده امیدواریم با توجه به حجم زائران که دو برابر شده نسبت به سال گذشته اقدامات نیروهای مرزبانی، انتظامی و امنیتی باعث این شود که مشکل خاصی در مرزها نداشته باشیم.

وی عنوان کرد: بر اساس نیاز، ضرورت و شرایط موجود از نیروها استفاده کردیم. نیروهای بسیاری نیز به صورت آماده و پشتیبان در اختیار است که اگر جمعیت ۱۰ برابر شود آمادگی کنترل و هدایت آنها را داریم.