عملیات آسفالت محور قزوین به رزجرد آغاز شد

جعفر قزوینیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: با انتخاب پیمانکار برای اجرای عملیات آسفالت و بهسازی محور رزجرد به قزوین، ورودی میدان مینودر با توجه به حجم قابل توجه ترافیک عبوری از این محور ساماندهی می شود.

قزوینیان گفت: عملیات بهسازی و روکش آسفالت مسیر رزجرد به قزوین به طول ۵ کیلومتر و عرض ۷ متر با توجه به اهمیت ارتقای سرویس محور موجود در دستور کار اداره راه و شهرسازی قرار گرفته است.

وی افزود: محور قزوین به الموت از محورهای مهم برای دسترسی به مناطق تاریخی و گردشگری در استان است و سالانه مسافران زیادی از آن عبور می کنند که با توجه به بازدید وزیر راه و شهرسازی و تاکید ایشان، حفظ و ارتقای کیفیت مسیر در برنامه های راه و شهرسازی قرار گرفته است.

قزوینیان یادآورشد: انجام عملیات بهسازی و اجرای روکش آسفالت مسیر رزجرد به قزوین با برآورد اعتباری در حدود۲۰ میلیارد ریال اجرا خواهد شد.

مدیر ساخت و توسعه راه‌های اداره ‌کل راه و شهرسازی استان بیان کرد: طول این محور ۱۰ کیلومتراست که اجرای آسفالت آن در بخش مورد نظر در دو مسیر رفت و برگشت اجرا می شود.

وی یادآورشد: اعتبار این پروژه به تناسب پیشرفت فیزیکی عملیات اجرایی، از سوی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور تامین و ابلاغ خواهد شد.