درگیری لفظی رنگ خون گرفت / دستگیری قاتلان در کمتر از ۴روز

به گزارش خبرنگار مهر سردارعبدالرضا ناظری فرمانده انتظامی ویژه شرق استان تهران گفت: اواخر هفته گذشته، در پی دریافت خبری مبنی بر وقوع یک فقره تصادف منجر به فوت در بخش رودهن شهرستان دماوند، بلافاصله ماموران انتظامی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: در بررسی های کارشناسانه، آثار اصابت گلوله در بدن متوفی مشاهده شد که بلافاصله اقدامات ویژه پلیس برای شناسایی و دستگیری متهمان به قتل در دستور کار قرار گرفت.

وی با بیان اینکه پلیس امنیت عمومی، آگاهی استان و مأموران انتظامی شهرستان اقدامات خود را در خصوص شناسایی و دستگیری متهمان آغاز کردند، تصریح کرد: مأموران پس از انجام کار اطلاعاتی و تحقیقات همه جانبه دریافتند، دقایقی قبل از اعلام این تصادف در همان حوالی، نزاع مسلحانه ای به وقوع پیوسته که به دنبال آن یک نفر پس از اصابت گلوله به کتف، اقدام به فرار با خودرو کرده است.

سردار ناظری گفت: با پیگیری موضوع و اطلاعات منابع موثق و همچنین شواهد موجود مشخص شد؛ جسد کشف شده متعلق به فرد مضروب است.

وی ادامه داد: با توجه به محل سکونت متهمان به قتل احتمالی در خارج از شهرستان دماوند، تیم‌هایی از پلیس اطلاعات و آگاهی، در کمتر از ۲۴ ساعت، همدستان متهمان را شناسایی و دستگیر کردند.

سردار ناظری از متواری شدن دو نفر از متهمان اصلی این حادثه خبر داد و گفت: پس از وقوع حادثه، دو نفر از افراد اصلی که مبادرت به استفاده از سلاح گرم کرده بودند متواری شدند؛ اما خوشبختانه با انجام اقدامات اطلاعاتی و همکاری مردم منطقه، محل اختفای آن‌ها نیز در شهرهای شمالی کشور شناسایی شد.

ناظری با اشاره به کشف سلاح‌های مورد استفاده توسط متهمان افزود: دو متهم اصلی پرونده، که در پی فراهم کردن مقدمات خروج از کشور بودند، در عملیاتی شبانه دستگیر شده و در مراحل اولیه بازجویی، به اقدامات خود اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران از برخورد قاطعانه پلیس با افراد مخل امنیت اجتماعی خبر داد و گفت: نیروی انتظامی با افرادی که به صورت فردی و یا جمعی اقدام به شرکت در نزاع‌های خیابانی کرده، به صورت قاطعانه برخورد می‌ کند؛ زیرا این افراد در نظام جمهوری اسلامی جایگاهی ندارند.