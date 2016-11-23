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۳ آذر ۱۳۹۵، ۹:۵۷

معاون بین الملل دانشگاه خبرداد:

اعطای بورس بین المللی دانشگاه تهران/ جذب دانشجویان خارجی نخبه

اعطای بورس بین المللی دانشگاه تهران/ جذب دانشجویان خارجی نخبه

معاون بین الملل دانشگاه تهران گفت: این دانشگاه برنامه دارد از طریق اعطای بورس زمینه ای را فراهم کند تا دانشجویان نخبه خارجی در این دانشگاه مشغول به تحصیل شوند.

محمدباقر قهرمانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برای جذب دانشجویان نخبه خارجی در دانشگاه تهران به صورت بورسیه آیین نامه ای درحال تدوین است.

وی افزود: پس از نهایی شدن آیین نامه جذب نخبگان خارجی در دانشگاه تهران پیش بینی می شود از ترم بهمن ماه سال جاری بتوانیم از طریق این بورسیه دانشجو پذیرش کنیم.

معاون بین الملل دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: بورس دانشگاه تهران برای جذب دانشجویان نخبه در هیات امنای این دانشگاه تایید شده است و برای تمامی رشته ها و مقاطع تحصیلی اعطا خواهد شد.

وی اظهار داشت: درحال حاضر ۶۸ درصد دانشجویان این دانشگاه در مقاطع تحصیلات تکمیلی تحصیل می کنند و پیش بینی می شود بیشتر متقاضیان این بورس در مقاطع تحصیلات تکمیلی ادامه تحصیل دهند.

معاون بین الملل دانشگاه تهران گفت: حضور دانشجویان بین الملل کمک می کند تا فضای دانشگاه فضای بهتری برای علم باشد چراکه از زاویه های مختلف به جهان نگاه می شود.

کد مطلب 3831697

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    نظرات

    • حسین IR ۱۰:۵۳ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۳
      0 0
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      ما الان دانشجوی دانشگاه تهرانیم. ما رو دریابید بورس خارجی پیش کش. چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. هیچ اتفاقی نمی افتد عزیزم. این ساختاره که ما را بی انگیزه و غیر هدفمند کرده است وگرنه ما همه رتبه های تک رقمی کنکور بودیم ولی حیف که الان دیگه تعطیلیم.
    • داریوش سالمی IR ۱۵:۵۸ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۳
      0 0
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      لطفا به این مسئول بفرمایید که شما نخبه های داخلی را حمایت بفرمایید و جذب نخبه های خارجی پیش کش.
    • سلام GB ۱۷:۱۳ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۳
      0 0
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      شما اونی که ساختی را اباد کن بعد برو سراغ بعدی .این همه نابسامانی و کمبود متوجه دانشجوبان خودمون و این همه فارغ التحصیل بیکار میخواهید برید سراغ بورسیه دانشجوی خارجی .....
    • حسن IR ۱۸:۵۴ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۳
      0 0
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      دانشجویان خودتون رو دریابید.تا مهاجرت به خارج نکنند و گرنه خارجی دلش به حال ایران نمیسوزه همانگونه که غیرایرانی پرستها اینگونه اند.

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