اعطای بورس بین المللی دانشگاه تهران/ جذب دانشجویان خارجی نخبه

محمدباقر قهرمانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برای جذب دانشجویان نخبه خارجی در دانشگاه تهران به صورت بورسیه آیین نامه ای درحال تدوین است.
وی افزود: پس از نهایی شدن آیین نامه جذب نخبگان خارجی در دانشگاه تهران پیش بینی می شود از ترم بهمن ماه سال جاری بتوانیم از طریق این بورسیه دانشجو پذیرش کنیم.
معاون بین الملل دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: بورس دانشگاه تهران برای جذب دانشجویان نخبه در هیات امنای این دانشگاه تایید شده است و برای تمامی رشته ها و مقاطع تحصیلی اعطا خواهد شد.
وی اظهار داشت: درحال حاضر ۶۸ درصد دانشجویان این دانشگاه در مقاطع تحصیلات تکمیلی تحصیل می کنند و پیش بینی می شود بیشتر متقاضیان این بورس در مقاطع تحصیلات تکمیلی ادامه تحصیل دهند.
معاون بین الملل دانشگاه تهران گفت: حضور دانشجویان بین الملل کمک می کند تا فضای دانشگاه فضای بهتری برای علم باشد چراکه از زاویه های مختلف به جهان نگاه می شود.
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