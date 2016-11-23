مراسم اربعین یک مانور تاریخی برای شیعیان است

آیت الله محسن حیدری در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خوشبختانه زیرساخت های پایانه مرزی چذابه و حضور جمعیت برای رفتن به زیارت عتبات عالیات خیلی عالی بود.

وی افزود: حضور جمعیت با انگیزه، شور، ایمان و اعتقاد بود و در کنار آن نیز همه دستگاه ها برای خدمت رسانی به زائران حسینی فعالیت های مختلفی را داشتند.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به امکانات خوب موجود در مرز چذابه بیان کرد: البته یک سری مشکلات جزئی است که انشاالله با همت مسئولان حل می شود.

امام جمعه موقت اهواز در ارتباط با وضعیت امنیتی مرزها گفت: خوشبختانه حضور مسئولان امنیتی و انتظامی نیز خیلی خوب و عالی بوده و باعث شده تا امنیت مرزها مثل همیشه در سطح بالا باشد.

آیت الله حیدری در پایان گفت: مراسم اربعین در حقیقت یک مانور تاریخی برای شیعیان و نماد ایمان است.