بسیج در عرصه های مختلف نظام کارآمدی خود را ثابت کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، جمال انصاری صبح چهارشنبه در نشست بسیجیان در محل دادسگتری قزوین اظهارداشت: پنجم آذر یادآور آور فرمان تاریخی امام خمینی مبنی بر تشکیل بسیج مستضعفین است.

وی بیان کرد:پس ازپیروزی انقلاب اسلامی وقطع دست استکبار جهانی ومنافع آنها در ایران، توطئه‌ها و فتنه‌های شیاطین علیه ایران روز به روز گسترش یافت ودرچنین شرایطی امام خمینی (ره) در پنجم آذرماه ۱۳۵۸، فرمان تشکیل بسیج را صادر کردند و فرمودند:مملکتی که ۲۰ میلیون جوان دارد، باید بیست میلیون ارتش بسیجی داشته باشد.

رئیس کل دادگستری استان قزوین اضافه کرد: تشکیل بسیج مستضعفین و ارتش بیست میلیونی به فرمان امام خمینی (ره) ناشی از هوشیاری و درایت بی نظیر حضرت امام خمینی (ره) در راستای خنثی شدن توطئه ها به حساب می آید که به برکت این دوراندیشی و هدایت انقلاب در مسیر اصلی خود، زمینه ساز انقلاب دوم شد و با سقوط لانه جاسوسی امریکا در تهران و برملاشدن ماهیت سلطه جویانه و تجاوزکارانه امریکا، شیطان بزرگ با ضربه ای سخت و جبران ناپذیر روبرو شد.

وی تصریح کرد: تشکیل بسیج در صدر اسلام نیز سابقه داشته به طوری که پیامبر اکرم (ص) در مدینه ارتش خاصّی که کارش فقط نظامی گری باشد، نداشت، بلکه تنها نیروهای دفاعی و رزمی در غزوات و سریه ها، نیروهای بسیج مردمی بودند کـه هر کدام دارای شغـل خاصّ خود بودند و در هنگام هجوم دشمن به فرمان پیامبر(ص) بسیج می شدند و به جبهه های نبرد می شتافتند.

انصاری عنوان کرد:هنوزیک سال ازصدور فرمان امام نگذشته بود که رژیم بعث عراق با هدف براندازی نظام نوپای اسلامی باحمایت استکبار جهانی، علیه ایران دست به حمله همه جانبه زد و درچنین شرایطی جوانان سلحشور این مرز و بوم، به اشاره امام (ره) به صورت خودجوش و تحت تشکل‌های بسیجی به جبهه‌ها رفتند و در هشت سال دفاع مقدس، باتقدیم خون خود، نهال نوپای انقلاب اسلامی را آبیاری کردند و حماسه‌آفریدند.

وی افزود: در هشت سال دفاع مقدس، بسیج آن چنان درخشید که دشمنان اعتراف کردندکه"قدرتی در بسیج نهفته است که می تواند با یکایک ارتش های کلاسیک جهانی مقابله کند".

وی تصریح کرد: بسیج علاوه بر حضور در جبهه، وظیفه جذب، آموزش و سازماندهی نیروهای مردمی و اعزام آنها را به جبهه های نبرد برعهده داشت و در این مدت توانست جمعیت مؤمن و صاحب ارزشی را از امت حزب الله، در درون خود بپروراند و ارتشی مردمی را پایه ریزی کند و سرانجام پس از هشت سال دفاع مقدس، بسیجیان مظلوم و سلحشور جبهه های توحید به همراه امت شهیدپرور، از این آزمایش الهی سربلند و پیروز بیرون آمدند.

رئیس کل دادگستری استان قزوین اظهارداشت: براساس دیدگاه مقام معظم رهبری هر کس که در دل برای سرنوشت خود،ملت و آینده ایران اسلامی ارزش قائل است،به استقلال وهویت ملت خود اهمیت می دهد و از تسلط قدرت های بیگانه بیزار است وبرایش آینده کشور، ملت و آینده دنیای اسلام هدفی بزرگ محسوب می شود؛ بسیجی است.

وی تأکید کرد: بسیج یعنی حضور بهترین و بانشاط ترین و باایمان ترین نیروهای عظیم ملت در میدان هایی که برای منافع ملی، برای اهداف بالا، کشورشان به آنها نیاز دارد، از این رو بسیج در خور تشویق و تعظیم و تحسین است چون نقش بسیج در حفظ استقلال ملی، درحفظ غرور ملی و افتخارات ملی و در تأمین منافع ملی بسیار موثر و برجسته است.

انصاری ادامه داد: انکار بسیج و بی احترامی به آن، یا نابخردانه و یا خائنانه است وتا وقتی برای این کشور امنیت لازم است، به نیروی بسیج، انگیزه، سازماندهی و به عشق و ایمان بسیجی احتیاج است.

وی عنوان کرد: سالگرد تشکیل بسیج مستضعفان، یادآور خاطره پرشکوه مجاهدتهایی است که در دوران هشت ساله جنگ تحمیلی، زیباترین تابلوهای ایثار و فداکاری همراه با نجابت و فروتنی و توأم با شجاعت و رشادت را ترسیم کرده است.

رئیس کل دادگستری استان قزوین یادآورشد: هفته بسیج خاطره جوانمردان پاکدامن و غیوری است که صحنه نبرد با شیطان زر و زور را با عرصه جهاد با نفس اماره به هم آمیختند و جبهه جنگ را محراب عبادت ساختند و با گذشتن از لذات و هوس های جوانی برای خدا از عزت اسلامی دفاع کردند.

وی گفت:بسیجیان با محبت فرزند و یار و دیار را در قربانگاه عشق الهی فدا کردند و خاطره انسان های بزرگ و کم ادعایی هستند که کمر به دفاع از ارزش های الهی بستند و از هیبت دروغین قدرت هایی که برای حفظ فرهنگ و ارزشهای جاهلی غرب به مصاف ارزشهای الهی آمده بودند، نهراسیدند.

انصاری از خدمات بسیجیان دستگاههای اجرایی استان و راه اندازی امور مردم قدردانی کرد.