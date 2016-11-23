فرهاد پورفرضی در گفتگو با خبرنگار مهر از انعقاد تفاهمنامه به شکل ویدئو کنفرانس با سازمان جهانی بهداشت خبر داد و افزود: در محل مرکز هدایت بحران بخش تحقیقات بیماریهای گوارشی به این منظور راهاندازی شده است.
وی با تأکید به اینکه یکی از سرطانهای شایع در اردبیل، سرطان معده است، متذکر شد: این تحقیقات نه در سطح استانی بلکه در سطح ملی نیز میتواند مورد استفاده قرار گرفته و در خصوص علل شیوع یا شیوههای درمان مؤثر باشد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان میزان شیوه انواع سرطان در اردبیل را مطابق نرم جهانی دانست و تأکید کرد: بر اساس آمارهای استخراج شده انتظار میرود که سالانه دو هزار نفر به سرطان مبتلا شوند که البته در واقعیت ارقام کمتری را شاهدیم.
پورفرضی تأکید کرد: به منظور ارائه خدمات بهینه به بیماران سرطانی دو مرکز غربالگری و شیمیدرمانی سرپایی راهاندازی شده است که یک مورد در اردبیل بوده و بخش درمانی آن آماده بهرهبرداری است.
وی افزود: ۲۴ تخت در بیمارستان امام به این منظور اختصاص یافته و میتواند زمینه تشخیص اولیه و درمان انواع سرطان را برای بیمار مراجعهکننده فراهم سازد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان با اشاره به احداث مرکزی در پارسآباد نیز متذکر شد: این مرکز نیز به زودی افتتاح میشود و جمع مراکز درمانی به سه هزار و ۵۰۰ مترمربع افزایش خواهد یافت.
به گفته پورفرضی با ارتقا و تجهیز مرکز غربالگری بیمارستان امام رضایتمندی شهروندان افزایش یافته که امید میرود با اجرای تحقیقات جدید بتوان به دستاوردهای جدید علمی جهت ارائه خدمات بهتر دست یافت.
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