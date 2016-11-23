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۳ آذر ۱۳۹۵، ۹:۱۱

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل:

سازمان جهانی بهداشت سرطان معده را در اردبیل مطالعه می‌کند

سازمان جهانی بهداشت سرطان معده را در اردبیل مطالعه می‌کند

اردبیل – رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل گفت: بر اساس تفاهم‌نامه این دانشگاه با سازمان جهانی بهداشت، قرار است سرطان معده به صورت مشترک توسط این دو نهاد در اردبیل مطالعه شود.

فرهاد پورفرضی در گفتگو با خبرنگار مهر از انعقاد تفاهم‌نامه به شکل ویدئو کنفرانس با سازمان جهانی بهداشت خبر داد و افزود: در محل مرکز هدایت بحران بخش تحقیقات بیماری‌های گوارشی به این منظور راه‌اندازی شده است.

وی با تأکید به اینکه یکی از سرطان‌های شایع در اردبیل، سرطان معده است، متذکر شد: این تحقیقات نه در سطح استانی بلکه در سطح ملی نیز می‌تواند مورد استفاده قرار گرفته و در خصوص علل شیوع یا شیوه‌های درمان مؤثر باشد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان میزان شیوه انواع سرطان در اردبیل را مطابق نرم جهانی دانست و تأکید کرد: بر اساس آمارهای استخراج شده انتظار می‌رود که سالانه دو هزار نفر به سرطان مبتلا شوند که البته در واقعیت ارقام کمتری را شاهدیم.

پورفرضی تأکید کرد: به منظور ارائه خدمات بهینه به بیماران سرطانی دو مرکز غربال‌گری و شیمی‌درمانی سرپایی راه‌اندازی شده است که یک مورد در اردبیل بوده و بخش درمانی آن آماده بهره‌برداری است.

وی افزود: ۲۴ تخت در بیمارستان امام به این منظور اختصاص یافته و می‌تواند زمینه تشخیص اولیه و درمان انواع سرطان را برای بیمار مراجعه‌کننده فراهم سازد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان با اشاره به احداث مرکزی در پارس‌آباد نیز متذکر شد: این مرکز نیز به زودی افتتاح می‌شود و جمع مراکز درمانی به سه هزار و ۵۰۰ مترمربع افزایش خواهد یافت.

به گفته پورفرضی با ارتقا و تجهیز مرکز غربال‌گری بیمارستان امام رضایتمندی شهروندان افزایش یافته که امید می‌رود با اجرای تحقیقات جدید بتوان به دستاوردهای جدید علمی جهت ارائه خدمات بهتر دست یافت.

کد مطلب 3831709
محمد میرزایی ناطق

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