فرهاد پورفرضی در گفتگو با خبرنگار مهر از انعقاد تفاهم‌نامه به شکل ویدئو کنفرانس با سازمان جهانی بهداشت خبر داد و افزود: در محل مرکز هدایت بحران بخش تحقیقات بیماری‌های گوارشی به این منظور راه‌اندازی شده است.

وی با تأکید به اینکه یکی از سرطان‌های شایع در اردبیل، سرطان معده است، متذکر شد: این تحقیقات نه در سطح استانی بلکه در سطح ملی نیز می‌تواند مورد استفاده قرار گرفته و در خصوص علل شیوع یا شیوه‌های درمان مؤثر باشد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان میزان شیوه انواع سرطان در اردبیل را مطابق نرم جهانی دانست و تأکید کرد: بر اساس آمارهای استخراج شده انتظار می‌رود که سالانه دو هزار نفر به سرطان مبتلا شوند که البته در واقعیت ارقام کمتری را شاهدیم.

پورفرضی تأکید کرد: به منظور ارائه خدمات بهینه به بیماران سرطانی دو مرکز غربال‌گری و شیمی‌درمانی سرپایی راه‌اندازی شده است که یک مورد در اردبیل بوده و بخش درمانی آن آماده بهره‌برداری است.

وی افزود: ۲۴ تخت در بیمارستان امام به این منظور اختصاص یافته و می‌تواند زمینه تشخیص اولیه و درمان انواع سرطان را برای بیمار مراجعه‌کننده فراهم سازد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان با اشاره به احداث مرکزی در پارس‌آباد نیز متذکر شد: این مرکز نیز به زودی افتتاح می‌شود و جمع مراکز درمانی به سه هزار و ۵۰۰ مترمربع افزایش خواهد یافت.

به گفته پورفرضی با ارتقا و تجهیز مرکز غربال‌گری بیمارستان امام رضایتمندی شهروندان افزایش یافته که امید می‌رود با اجرای تحقیقات جدید بتوان به دستاوردهای جدید علمی جهت ارائه خدمات بهتر دست یافت.