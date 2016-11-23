تلویزیون نباید از مخاطبانش جا بماند/ نقش هنرمندان در امور اجتماعی

اشکان خطیبی بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اینکه خیلی وقت است در تلویزیون حضور ندارد، گفت: من دیگر کمتر فرصتی برای بازیگری در تلویزیون دارم و سعی می کنم انتخاب شده‌تر حرکت کنم و حتی سعی می کنم خیلی از پیشنهادها را کنار بگذارم.

وی که آخرین بار با مسابقه لباهنگ در برنامه «خندوانه» شبکه نسیم حضور یافت در این‌باره توضیح داد: شبکه «نسیم» از نظر من شبیه دیگر بخش‌های تلویزیون نیست و به همین دلیل با آن همکاری کردم. لازم است به این موضوع اشاره کنم که یک رسانه آنهم به وسعت تلویزیون نباید از مخاطبش عقب‌تر باشد و به اعتقاد من انرژی گذاشتن برای رسانه ای که از مردمش عقب است کار درستی نیست.

بازیگر فیلم «سینمانیمکت» ساخته محمد رحمانیان ادامه داد: خود من هر زمان در تلویزیون حضور داشتم سعی کردم کمی جلوتر از آنچه که روند روتین تلویزیون بوده است، حرکت کنم، اما اکنون فکر می کنم یک اعتقاد جمعی که به این رسانه وجود داشته از بین رفته است. اطمینان اصلی ترین سرمایه رسانه است و زمانیکه از دست برود شاید چند دهه طول بکشد تا بتوان آن را برگرداند. تلویزیون باید هم پای زمان پیش برود تا بتواند این مخاطبان را بازگرداند.

اجرای کنسرت های موسیقایی

خطیبی همچنین درباره اجرای کنسرت های موسیقایی عنوان کرد: من به همراه علی بیرنگ و سهیل دانش قرار است کنسرت هایی داشته باشیم که به نوعی پرفورمنس موسیقی خواهد بود و تا چند ماه آینده به وقوع می پیوندد.

این بازیگر تئاتر درباره دیگر فعالیت های این روزهایش عنوان کرد: اکنون نمایش «موسیو ابراهیم» به کارگردانی علیرضا کوشک جلالی را روی صحنه داریم و همچنین کمپین اوتیسم را راه اندازی کرده ایم و این کمپین به شکل عجیبی یک بار دیگر به من ثابت کرد که رسالت اجتماعی هنرمندان و یا افراد شناخته شده بسیار جلوتر از حرکت های دولتمردان است.

مشارکت بالای مردم در کمپین اوتیسم

وی اظهار کرد: مشارکت مردم در این کمپین بی نظیر بوده است و من فکر می کنم آنها به ما اعتماد کرده اند؛ اعتمادی که البته خلل پذیر است و اگر یک بار اشتباه صورت بگیرد قطعا دفعات بعدی این اعتماد متقابل وجود ندارد.

این بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر عنوان کرد: این اعتماد فقط مربوط به هنرمندان نیست و میزان جایگاه اجتماعی که برای چهره های ادبی، فرهنگی و حتی اجتماعی وجود دارد باعث می شود مردم این حس اعتماد را برایشان قایل باشند و امیدوارم بتوان از این ظرفیت ها برای کمک به بیماری های خاص استفاده کرد.

این بازیگر در پایان برای ادامه دار بودن این کمپین ها یادآور شد: به نظرم لازم است که نهادهای مرتبط پیگیری های لازم را داشته باشند. خود من برای برگزاری اولین جلسه کمپین اوتیسم حدود سه ماه وقت گذاشتم. انجمن اوتیسم داشت خانه ای را که محل امید خانواده های مبتلا بود از دست می داد و لازم بود برایشان کاری شود.