ایام اربعین امسال بهداشت مطلوبی در مرز چذابه حاکم بود

محمد صفری در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ستاد اربعین حسینی خوزستان که به صورت پیوسته فعالیت خود را انجام می دهد اما از چهار ماه قبل جلسه ای به ریاست استاندار تشکیل و کمیته ها نیز فعالیت خود را به شکل جدی دنبال کردند.

وی افزود: انجام فعالیت های خدمات عمرانی، خدماتی، امنتی در کمیته های مختلف ستاد اربعین استان و همچنین شهرستان دشت آزادگان برنامه ریزی شد.

شهردار معنوی چذابه تصریح کرد: از یک ماه قبل از ایام اربعین کارها وارد فاز عملیاتی و اجرایی شد و بحمدلله تا امروز به طور کامل خدمات در مرز فراهم شده و فعالیت ها به صورت جدی هم توسط دستگاه ها و نهادها به عنوان متولی زیرساخت ها و خدمات و هم توسط مردم که عهده دار اصلی همایش بزرگ اربعین هستند، انجام شد.

صفری با اشاره به اینکه با حکم استاندار به عنوان شهردار معنوی چذابه و بعد هم نماینده شهرداری اهواز اینجا فعالیت می کنم، گفت: فعالیت های ستاد اربعین ر شهرداری اهواز از یک ماه قبل شروع و در چند بخش کلی از جمله حمل و نقل ارائه خدمات داریم.

وی ادامه داد: ناوگان اتوبوسرانی اهواز مثل سال گذشته با ظرفیت کامل بحث جابه جایی زائران را از پارکینگ های جدید تا ابتدای مواکب به طول چهار و نیم کیلومتر بر عهده دارد. این ناوگان از ۱۴ آبان ماه امسال مستقر شده و تا پایان بازگشت زائران ارائه خدمات می کند.

صفری اضافه کرد: اتوبوسرانی سال گذشته با ۱۰۰ دستگاه خدمات رسانی می کرد و امسال از اوایل کار که تردد کم بود با ۴۰ دستگاه شروع و طی روزهای اخیر به بالای ۱۰۰ دستگاه رسیده است.

شهردار معنوی چذابه گفت: نظافت و پاکسازی مسیر را هم داریم که بین شهرداری اهواز و تهران تقسیم شده، یعنی قبل از گیت ها با شهرداری تهران و بعد از آن نیز با شهرداری اهواز است.

نظافت و پاکسازی کامل مسیر

وی بیان کرد: نظافت و پاکسازی کامل مسیر را انجام می دهیم که استاندار خوزستان نیز از برقراری نظافت خیلی خوب در مرز راضی بود.

صفری عنوان کرد: خدماتی همچون دفن زباله های کل محدوده در مدفن پیش بینی شده با استفاده از ماشین آلات مکانیزه را نیز انجام می دهیم. چون در محدوده های این چنینی مسئله بهداشت خیلی اهمتی دارد و خطر بهداشتی می تواند آسیب و خلل هایی وارد کند، بنابراین با دقت هر چه تمامتر و نظم کامل انجام می شود.

وی با اشاره به اینکه همه تلاش مسئولان برای حفظ نظافت و بهداشت زائران به کار گفته شده است، گفت: خوشبختانه شاهد بهداشت مطلوبی در مرز بوده و هستیم.

شهردار معنوی چذابه تصریح کرد: اکیپ های آتش نشانی و اطفای حریق، ماشین آلات شهری، خدماتی راهسازی و امدادی مثل یدک کش و جرثقیل و وسایل کامل شهری را در این مرز مستقر کردیم که هر وقت نیاز بوده وارد عمل شدند.

صفری ادامه داد: با کمک راهور و اداره کل پایانه ها کار پاکسازی محوطه اطراف پایانه را از خودروهای رها شده انجام دادیم. در مجموع حدود ۳۰۰ نفر نیرو به صورت سه شیفت در چذابه توسط شهرداری اهواز مستقر و فعالیت می کنند.

وی افزود: همه دستگاه ها و ماشین آلاتی که برای اداره یک شهر باشد را در مرز چذابه مستقر کردیم و امیدواریم مجموعه امکانات به کار گرفته شده رفاه زائران را تأمین کرده باشد و نزد آنها روسفید باشیم.

شهردار معنوی چذابه در ارتباط با اعتبارات مالی فعالیت های انجام شده گفت: بخش عمده ای از خدمات توسط دستگاه ها و نیروهایی انجام می شود که از شهرداری اهواز حقوق می گیرند که خیلی قابل محاسبه نیست.

صفری در پایان بیان کرد: سه میلیارد ریال به صورت مستقیم برای تأمین سوخت، کارهای فرهنگی، مسائل فنی و جانبی هزینه کردیم. در مجموع شاید چند ۱۰ میلیارد ریال هزینه کارهای ارائه شده در مرز چذابه باشد.