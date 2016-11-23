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۳ آذر ۱۳۹۵، ۸:۵۱

فرماندار کرمان:

شوراهای اقتصاد مقاومتی در روستاهای کرمان راه اندازی می شود

شوراهای اقتصاد مقاومتی در روستاهای کرمان راه اندازی می شود

کرمان – فرماندار کرمان از را ه اندازی شوراهای اقتصاد مقاومتی در روستاها و شهرهای استان کرمان تا پایان سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی توحیدی سه شنبه شب در آیین آغاز فعالیت شوراهای اقتصاد مقاومتی مساجد و محلات شهر و روستاهای استان کرمان در محل مسجد ابوالفضل (ع) روستای ده زیار اظهار کرد: سال جاری از سوی مقام معظم رهبری سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نامگذاری شد و امروز ابتکار دیگری در این راستا با عنوان فعالیت شوراهای اقتصاد مقاومتی مساجد و محلات شهر و روستاهای کرمان را آغاز می کنیم.

وی با بیان اینکه کرمان به عنوان یکی از سه استان پایلوت و نمونه معرفی شده است، گفت: تاکنون در استان کرمان ۱۰ ها فعالیت از جمله شهر نمونه اقتصاد مقاومتی قلعه گنج، مبارزه با حاشیه نشینی، طرح همیاران آب و مثلث توسعه استان انجام شده است و امروز شاهد حرکت جدید دیگر استاندار در رابطه با اقتصاد مقاومتی هستیم.

توحیدی با اشاره به صحبت استاندار که پیروزی انقلاب به برکت حضور و همراهی و همکاری و مجاهدت های مردم بوده است، گفت: باید از تمامی ظرفیت های استان کرمان با هدف به وجود آوردن توسعه پایدار در راستای اقتصاد مقاومتی استفاده کرد.

وی تصریح کرد: اگر بخواهیم مردم را در روستاها نگه داریم و بحث حاشیه نشینی را نداشته باشیم راهی جز اقتصاد مقاومتی نخواهیم داشت.

فرماندار کرمان در رابطه با نان ده زیار گفت: این نان مورد پسند مردم استان کرمان است و این روستا نه تنها در این رابطه بلکه در حوزه های مختلف فعالیت های دیگری را انجام می دهد و خانم ها نقش عمده ای را در توسعه این روستا دارند.

وی تصریح کرد: تا پایان سال شوراهای اقتصاد مقاومتی در تمامی روستاهایی که قابلیت دارند و در تمامی شهرها راه اندازی می شود.

کد مطلب 3831722

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