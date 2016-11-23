واژگونی اتوبوس زائران کربلا درکرمانشاه ۹نفر را راهی بیمارستان کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ فضل الله شیری اظهار داشت: ساعت ۵:۳۰ دقیقه صبح امروز (چهارشنبه) اتوبوس زائران کربلا در کیلومتر هشت کمربندی شرقی واژگون شد.
وی افزود: اتوبوس اسکانیا دارای جی پی اس و تجهیزات و فاقد نقص، ساعت ۳۰ دقیقه بامداد مرز مهران را به مقصد ساری ترک کرده بود.
این مقام انتظامی تصریح کرد: خوشبختانه از ۹ مصدوم این حادثه، هفت نفر از بیمارستان ترخیص و دو نفر دیگر نیز دچار شکستگی از ناحیه دست و کتف شده اند.
سرهنگ شیری یادآور شد: این افراد به دلیل نبستن کمربند ایمنی مصدوم شده بودند.
وی خاطرنشان ساخت: علت این واژگونی عدم توانایی راننده در کنترل وسیله نقلیه ناشی از خستگی و خواب آلودگی گزارش شده است.
رییس پلیس راه استان یادآور شد: متاسفانه حجم تصادفات در دور بازگشت زوار اربعین به دلیل ذکر شده افزایش داشته است، لذا به رانندگان محترم توصیه اکید داریم در هنگام خواب آلودگی از رانندگی خودداری کنند.
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