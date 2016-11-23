نوسازی ۱۴۰ خودرو در ناوگان تاکسیرانی زنجان

مهدی مهاجری در گفت و گو با خبرنگار مهر در زنجان، اظهار داشت: در سال جاری هدف گذاری نوسازی ۲۰۰ خودرو در ناوگان تاکسیرانی شهر زنجان انجام شده بود که تاکنون ۱۴۰ خودرو جدید به ناوگان تاکسیرانی شهر اضافه شده است.



وی با بیان اینکه تلاش می شود عمر ناوگان تاکسیرانی شهر را کاهش دهیم، افزود: اگر مشکلی در راستای ارائه تسهیلات و کارهای اداری پیش نیاید مطابق هدف گذاری حرکت خواهیم کرد.



این مسئول در پاسخ به این سوال که مشکلات موجود برای تسهیل امور کدام است، پاسخ داد: استقبال تاکسیرانان شهر از نوسازی ناوگان مناسب بوده است و بانک های تجارت و ملت برای ارائه تسهیلات معرفی شدند که تنها عملکرد بانک تجارت رضایت بخش بوده و بانک ملت عملکرد مناسبی نداشته است.



وی متوسط عمر ناوگان تاکسیرانی شهر زنجان را هفت سال عنوان کرد و یادآور شد: با افزوده شدن تاکسی های جدید با ناوگان تاکسیرانی شهر زنجان تا پایان سال شاهد کاهش متوسط عمر ناوگان تاکسیرانی خواهیم بود.



مهاجری با بیان اینکه در شرایط فعلی خط در خطوط تاکسیرانی شهر زنجان وجود دارد، افزود: مجموع تاکسی های خطوط تاکسیرانی شهر زنجان ۲ هزار و ۳۶۹

تاکسی است.



مدیر عامل سازمان تاکسیرانی شهرداری زنجان به وضعیت تاکس های خطی و گردشی در سطح شهر اشاره و خاطر نشان کرد: از مجموع تاکسی های موجود در شهر ۱۴۸ تاکسی به صورت خطی و یک هزار و ۷۶۰ تاکسی به صورت گردشی هستند.



وی از فعالیت ۸۹ تاکسی بانوان در سطح شهر خبر داد و تاکید کرد: ۵۲ ون نیز در خطوط تعریف شده فعالیت می کنند و این ون ها سرویس خوبی به شهرک های

گلشهر و پونک می دهند.



مهاجری با بیان اینکه در آینده نزدیک دستگاه های ون دیگری به ناوگان افزوده خواهد شد، افزود: خطوطی که این دستگاه ها در آن فعالیت خواهند کرد هنوز مشخص نشده ولی برنامه برای امکان سنجی آن در دستور کار است.