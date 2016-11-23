استفاده از زیست فناوری برای کشت گیاهان شور در کشور

مصطفی قانعی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از ظرفیت های زیست فناوری این است که می توانیم برآورد کنیم که چه گیاهی در محیط شور رشد می کند و بر همین اساس طرحی را در استان خوزستان آغاز کردیم.

وی با بیان اینکه خاک استان خوزستان تثبیت نشده است، افزود: علاوه بر اینها آب، خاک و زمین این استان شور است و منشاء این شوری گرد و خاک است.

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری خاطر نشان کرد: بر همین اساس درصدد آمدیم تا به واسطه شرکت های دانش بنیان در این استان بتوانیم گیاهانی که قابل رشد در مناطق شور هستند را پرورش دهیم.

قانعی عنوان کرد: به واسطه تفاهم نامه ای که با قرارگاه نصر بسته ایم، بنا داریم ظرفیت های زیست فناوری که مخصوص گیاهان شور است را به خوزستان ببریم.

وی با بیان اینکه شرکت های دانش بنیان که در خوزستان هستند به مردم مشاوره می دهند، گفت: در این صورت شرکت ها مربی و مردم عمل کننده می شوند تا در نهایت گیاهان شورپسند در محیط شور رشد بیابند.

رئیس انستیتو پاستور ایران با بیان اینکه این اقدام به نفع مردم استان است، گفت: محققان شرکت های دانش بنیان به تدریج می توانند علم کشت گیاهان شور را به مردم استان منتقل کنند تا طی سال های آینده مردم انجا خودشان این کار را انجام دهند.

وی با بیان اینکه خاک استان خوزستان منشا ریزگردهاست و تثبیت نشده است، افزود: برای کشت گیاهانی که شور هستند ضروری است که خاک به یک روش بیولوژیک تثبیت شود و بعد از آن گیاه رشد پیدا کند؛ در واقع بدین واسطه از ظرفیت های زیست فناوری به واسطه محققان شرکت های دانش بنیان استفاده می شود.

قانعی خاطر نشان کرد: با این اقدام علاوه بر رشد گیاهان شور، ثروت زایی خواهد شد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر تعداد گیاهان شورورز اندک هستند، گفت: محققان این شرکت ها گیاهانی را مورد بررسی قرار داده اند و قرار است که تست های میدانی خود را در خوزستان به مرحله اجرایی برسانند.

قانعی گفت: در این راستا تفاهم نامه همکاری بین موسسه جهاد نصر و ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی به منظور اجرای پایلوت‌های شورورزی با استفاده از پساب‌ها و اراضی شور و نیز تثبیت کانون‌های بحرانی ریزگردها منعقد شد.

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری عنوان کرد: این طرح با استفاده از پساب‌ها و اراضی شور و تثبیت کانون‌های بحرانی استان با استفاده از انواع پوشش گیاهی و مالچ‌های زیستی در استان خوزستان اجرا خواهد شد.