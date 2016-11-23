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۳ آذر ۱۳۹۵، ۸:۵۵

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان:

فروش نمایشگاه کتاب کرمان طی شش روز از مرز یک میلیارد تومان گذشت

فروش نمایشگاه کتاب کرمان طی شش روز از مرز یک میلیارد تومان گذشت

کرمان - مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان گفت: در نمایشگاه کرمان فروش کتاب از مرز شش میلیارد تومان گذشت.

محمدرضا علیزاده در گفتگو با مهر اظهارداشت: بر اساس آمار تراکنش کارتخوان های موجود در غرفه های نمایشگاه؛ فروش این نمایشگاه طی شش روز برگزاری، به یک میلیارد و یکصد میلیون تومان رسید.

وی ادامه داد: در مدت برپایی نمایشگاه   ۳۵۰ هزار نفر از این نمایشگاه بازدید کردند  و در مدت شش روز برپایی نمایشگاه ؛یک میلیارد  و یکصد میلیون تومان توسط مردم خریداری شد.

علیزاده با اظهار خرسندی از برگزاری نمایشگاه های کتاب در  کرمان گفت: از ویژگی های نمایشگاه امسال حضور قابل توجه هم استانی های ما از شهرستان بود که از این نمایشگاه در قالب تورهای فرهنگی دیدار کردند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان  افزود: از آن جا که هر ساله ناشران زیادی برای حضور در نمایشگاه کتاب کرمان ثبت نام می کنند و در سال های پیشین هم شاهد استقبال قابل توجه  مردم از نمایشگاه های کتاب استان  بودیم، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان برآن شد تا به رغم کمبود اعتبارات فرهنگی، با همدلی و تلاش ستاد اجرایی  پانزدهمین نمایشگاه کتاب را برگزار نماید.

علیزاده تصریح کرد: در بخش جنبی پانزدهمین نمایشگاه کتاب استان کرمان برنامه‌های جنبی از قبیل رونمایی کتاب، نشست‌های تخصصی، کارگاه‌های آموزشی و ایستگاه سرگرمی کودکان و نوجوانان برگزار شد.

وی از استقبال پرشور اهالی فرهنگ و هنر کرمان ابراز خرسندی کرد و گفت: نقش و تاثیر کتاب و کتابخوانی بر هیچ کس پوشیده نیست و ما مفتخریم که در راه رسالت خود قدم بر میداریم و امیدوارم کرمان شاهد روزهای پربارتری در همه زمینه ها باشد.

مدیر کل ارشاد استان کرمان در خصوص نحوه اطلاع رسانی گفت: تبلیغ و اطلاع رسانی از طریق رادیو و تلویزیون با پخش خبر، تبلیغات محیطی ؛نصب پلاکارد، بنر، پوستر، ارسال پیامک و... ، درج اخبار در خبرگزاری ها ؛ جراید استان  و فضای مجازی به نحوه شایسته ای صورت گرفت.

وی در پایان از همکاری تمامی مجاهدان عرصه خبر و اطلاع رسانی در مرکز صدا و سیما، خبرگزاری ها و جراید استان که در طول برگزاری نمایشگاه همکاری صمیمانه ای داشتند، تقدیر و تشکر کرد.

پانزدهمین نمایشگاه کتاب استان کرمان به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان؛ موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران و با حمایت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از  ۲۴ تا ۲۹ آبان ماه  در محل برپایی نمایشگاه بین المللی جنوبشرق برگزار شد.

کد مطلب 3831729

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