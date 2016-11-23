زنجانی ها کنتورهای آب را برای جلوگیری از یخ زدگی عایق بندی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جزء قاسمی شامگاه سه شنبه در جلسه مدیریت بحران، به یخ زدگی کنتورها ی آب در زنجان هشدار داد و گفت: با توجه به پیش بینی هواشناسی مبنی بر افت دما و سرد شدن هوا تا پایان هفته ، حفاظت از کنتور و تاسیسات آب برای جلوگیری از یخ زدگی ، توسط مشترکین امری ضروری است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان زنجان به یخ زدگی آب در فصل زمستان اشاره کرد و افزود: یکی از مشکلاتی که با آغاز روزهای سرد سال در مناطق سردسیر نظیر استان زنجان اتفاق می افتد یخ زدگی تاسیسات آب است.

وی راه حل جلوگیری از یخ زدگی را عایق بندی کنتور و تاسیسات عنوان کرد و گفت: با عایق بندی لوله هایی که در معرض هوای آزاد قرار دارند و استفاده از پوشش مناسب برای عایق بندی کنتورهای آب نظیر قراردادن کیسه های پر از خاک اره در محفظه کنتور، استفاده از پشم شیشه، پوشال، پارچه، گونی و الیاف مصنوعی می توان از یخ زدگی تاسیسات و کنتور محافظت کرد.

جزء قاسمی با اشاره به باز گذاشتن شیر آب برای باز کردن یخ زدگی در فصل زمستان، گفت: این روش برای مشترکین توصیه نمی شود چرا که با انجام این روش مقدار زیادی از آب شرب سالم و بهداشتی هدرمی رود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان زنجان گفت: با رعایت نکات ایمنی توسط مشترکین شهرهای استان می توان از خسارت ناشی از این یخبندان به تاسیسات آب به طور چشمگیری جلوگیری کرد.

وی ابراز کرد: در صورت یخ زدگی کنتور آب ، شهروندان از به کار بردن شعله مستقیم و یا ریختن آب جوش روی آن خودداری و فقط از حرارت غیرمستقیم مانند سشوار یا بخار برای رفع یخ زدگی کنتور استفاده نمایند.

جزء قاسمی یاد آورشد: سامانه ۱۲۲ این شرکت بصورت شبانه روزی آماده پاسخگویی و ارائه راهنمائی های لازم برای مشترکین میباشد ودر صورت بروز هر گونه حوادث و شکستگی با این سامانه تماس بگیرند و در این میان عایق بندی کنتور و تاسیسات آب یکی از روش های جلوگیری از یخ زدگی آب است که در این میان مشترکین در روزهای سرد سال توجه جدی داشته باشند.