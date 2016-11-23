یاسین پیشروی قم میهمان تیم فوتسال شهرداری ساوه شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتسال یاسین پیشرو در هفته دوازهم لیگ برتر باشگاههای کشور در ساوه به میهمانی شهرداری این شهر خواهد رفت و دیدار دو تیم در روز جمعه از ساعت ۱۷ و به قضاوت علیرضا عبدالغنی در سالن امام خمینی(ره) شهر ساوه به انجام میرسد.
به علت حضور بازیکنان و کادر قمی در تیم شهرداری ساوه به حساسیتهای این این بازی افزوده شده است و شاید بتوان از این بازی به دلیل تقابل قمیهای دو تیم به عنوان یک جدال تمام حیثیتی از آن یاد کرد.
تیم شهرداری ساوه محسن حسن زاده سرمربی پیشین تیم قم و حسین صبوری مربی قمی را در رأس کادر فنی خود میبیند و بازیکنانی در تیم شهرداری ساوه حضور دارند که فصل های زیادی برای قم توپ زدند و گاهی اوقات فرشته نجات تیمشان بودند.
بازیکنانی همچون مسلم اولاد قباد، محمد حسین کوهستانی، محسن شنوفی و سعید تقی زاده در این تیم حضور دارند که همه آنها نامهایی آشنا برای فوتسال قم به حساب میآیند.
نماینده ساوه در یازده هفتهای که گذشته است ۱۴ امتیاز جمعآوری کرده و جایگاه نهم را به خود اختصاص داده و آمار ۳۵ گل زده و ۳۱ گل خورده میتواند آمار قابل تأمل و جالبی برای این تیم باشد.
در آن سوی میدان یاسین پیشرویی حضور دارد که ابتدای فصل را به خوبی آغاز کرد اما پس از گذشت ۶ هفته از نوار پیروزیهای این تیم برابر مس سونگون در قم پاره شد. یاسینیها نیز هم اکنون در رده هفتم هستند و ۱۶ امتیاز را تا این جای کار در سبد اندوختههای خودشان می بینند.
شاگردان محمدرضا حیدریان با دریافت ۳۰ گل در ۱۱ بازی و به ثمر رساندن تنها ۲۴ گل نشان دادهاند با وجود نتایج پر افت و خیز، خط دفاع و دروازه بان موفقی در این دوره نداشتهاند.
در دیدار دو تیم به نکاتی میتوان اشاره کرد از جمله پر انگیزه بودن اولاد قباد و محمد کوهستانی دو بازیکنی که در فصل گذشته در یاسین پیشرو توپ میزدند وبا حرف و حدیثهای بسیار از این تیم جدا شدند.
در سوی مقابل حضور سعید قاسمی کاپیتان یاسینیها که روزی با محسن حسن زاده هم بازی بوده و احتمال رقابت و رفاقت این دو نیز بایکدیگر وجود دارد اما تیم یاسین پیشرو تنها به این بازیکن ختم نمیشود بلکه بازیکنان باتکنیکی همچون روح الله ایثاری و میثم ایلانلو که در مواقع بحرانی ناجی تیم خود هستند میتواند خط دفاعی ساوهایها را به زحمت بیانداز ند.
تیم شهرداری ساوه تنها نام ساوه را دارد زیرا اکثریت کادر و بازیکنان از استان قم هستند و این در حالی است که در تیم یاسین پیشرو قم ۳ بازیکن غیربومی در ترکیب اصلی حضور دارد.
نظر شما