«رشت» رخت سپید برف بر تن کرد

به گزارش خبرنگار مهر، تداوم بارش نخستین برف پاییزی که از شامگاه سه شنبه آغاز شده، چهره ای زمستانی به شهر رشت داده است.

به رغم بارش متداوم برف در این شهر، تمامی راه های شهری و مواصلاتی باز بوده و اختلالی در تردد ایجاد نشده است.

بر اساس پیش بینی اداره کل هواشناسی گیلان، به دلیل فعالیت تناوبی توده هوای ناپایدار در منطقه، بارندگی متناوب، وزش باد و مخلوط برف و باران تا فردا ادامه دارد.

همچنین بارش برف در سایر نقاط استان گیلان باعث تعطیلی مدارس دوره اول و دوم مقطع متوسطه بخش احمدسرگوراب شفت، دیلمان، عمارلو و واحدهای آموزشی عشایری رضوانشهر، مدارس تمام مقاطع تحصیلی فومن و ماسوله و واحدهای آموزشی ابتدایی رستم آباد، رودبار، منجیل و رشت در شیفت صبح شد.