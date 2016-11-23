عیسی مومنی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه وزیر جدید وزرش در این مدت کوتاه نشان داده توجه و احترام خاصی برای اهالی کشتی قائل است، گفت: کشتی های سنتی مدتی است که بصورت رسمی زیر نظر اتحادیه جهانی قرار گرفته و این مساله می تواند به راهیابی این رشته ها به رویدادهای مهم آسیایی، جهانی و حتی المپیک بیانجامد.

وی تصریح کرد: طبیعتا برای رسیدن به چنین جایگاهی علاوه بر حمایت های فدراسیون کشتی و اتحادیه جهانی، به همکاری و تعامل وزارت ورزش هم نیاز است که خوشبختانه این حمایت ها از زمان حضور وزیر جدید بیش از پیش صورت گرفته است.

مسئول کمیته کشتی‌های سنتی فدراسیون با اشاره به رقابتهای جهانی کشتی پهلوانی در بلاروس گفت: این مسابقات برای نخستین بار زیر نظر اتحادیه جهانی کشتی و بصورت رسمی با حضور بیش از ۴۰ کشور در شهر مینسک برگزار شد که خوشبختانه سطح کمی و کیفی مطلوب مسابقات و همچنین قهرمانی تیم ایران در جمع رقبای توانمند، توانست تا حد زیادی به رسمیت یافتن آن در عرصه بین المللی کمک کند.

مومنی در پایان افزود: البته نقش فدراسیون کشتی کشورمان در رشد و معرفی این رشته در بین کشورهای عضو اتحادیه جهانی نیز در این بین از اهمیت فراوانی برخوردار بود. ضمن اینکه علیرضا حیدری از قهرمانان بزرگ و بااخلاق کشتی ایران نیز توانست با کسب حداکثر آرای مجمع به عنوان رئیس فدراسیون جهانی کشتی پهلوانی انتخاب شود و موفقیت بزرگی را نصیب کشورمان کند.

به گزارش خبرنگار مهر، وزارت ورزش و جوانان روز گذشته اعلام کرد از این پس قهرمانان رشته‌های کشتی ساحلی و پهلوانی (در مسابقات رسمی) می‌توانند علاوه بر تسهیلات دانشگاهی از پاداش‌های سالیانه این وزارتخانه بهره‌مند شوند.

بعد از استعفای محمود گودرزی از وزارت ورزش و انتخاب مسعود سلطانی‌فر به عنوان وزیرجدید، تعامل و همکاری بین وزارت ورزش و فدراسیون کشتی نیز به حالت طبیعی و امیدوارکننده‌ای بازگشت و دیگر خبری از آن اختلافات و خصومت‌های قبلی نیست.