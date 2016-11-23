ساخت یک موتورسیکلت عضلانی با فناوری چاپ سه بعدی

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از نیو اطلس، شرکت Divergent ۳D که پیشتر با طراحی و ساخت نخستین ابرخودروی تولید شده با فناوری چاپ سه بعدی یعنی Blade خبرساز شده بود حالا از یک نوآوری دیدنی دیگر رونمایی کرده است.

این موتورسیکلت جدید Dagger نام دارد که تمامی بخشهای اصلی آن از دل یکی از پیشرفته ترین دستگاههای چاپ سه بعدی خارج شده است.

طراحان خلاق Divergent ۳D موتورسیکلت H۲ ساخت شرکت کاواساکی را به عنوان الگوی اصلی در ساخت این محصول جدید در نظر گرفته اند.

این موتورسیکلت برای ارایه در نمایشگاه خودروی لس آنجلس ساخته شده است.

موتور یکهزار سی سی این موتورسیکلت توان خیره کننده بیشتر از ۲۰۰ اسب بخار را تولید می کند. با این حال یک تفاوت شاخص در ساختار آن با محصول شناخته شده کاواساکی دیده می شود و آن هم لبه های خمیده بخشهای مختلف از جمله باک بنزین آن است که تقریبا می توان آن را شاخص ترین بخش موتورسیکلت Dagger به شمار آورد.

فاصله زیادی میان دو چرخ و همچنین صندلی (زین) کوچک موتورسیکلت که دقیقا برای یک نفر طراحی شده از دیگر ویژگیهای ساختاری این محصول خلاقانه به شمار می آید.

به نظر می رسد این موتورسیکلت رقیبی جدی برای محصولات مشابه سایر شرکتهای متخصص در عرصه خودرو و موتورسیکلت باشد.