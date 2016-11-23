تصویب هزار و ۹۸۱ پروژه اقتصاد مقاومتی در استان کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر رودری سه شنبه شب در آیین آغاز فعالیت شوراهای اقتصادمقاومتی مساجد و محلات شهر و روستاهای استان کرمان در مسجد ابوالفضل (ع) روستای ده زیار گفت: طرح ها و برنامه های اقتصاد مقاومتی در استان کرمان در سه سطح استانی، ملی و بخش خصوصی در حال اجراست که پروژه های استانی در قالب هزار و ۹۸۱ پروژه بوده که به تصویب ستاد استان رسیده است.

و اظهار داشت: برای مشاهده منفعت اجرای این پروژه ها یک ساز و کار مدیریتی با مشارکت تمامی عناصر و ارکان موثر در امر توسعه استان کرمان شکل گرفته است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر مشارکت مردم در اجرای پروژه ها گفت: دولت یک پشتیبان است و با مشارکت مردم کارها را به انجام می رساند.

وی با بیان اینکه برنامه تفضیلی پروژه های اقتصاد مقاومتی در محلات و روستاهای استان کرمان تدوین شده است تا مشارکت مردم را بتوانیم به همراه داشته باشیم.