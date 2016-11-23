به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط‌عمومی استانداری زنجان، سید بیوک موسوی در چهارمین جلسه کارگروه تخصصی سلامت، ایمنی و امنیت غذایی استان، افزود: برای ایجاد حس امیدواری و نشاط در جامعه باید دستاوردهای دولت در رسانه‌ها بیان شود. این دولت منتخب مردم و مورد تایید مقام معظم رهبری است. چرا برخی از مدیران در دفاع از دولت لکنت زبان می‌گیرند، روابط‌عمومی‌های ادارات دستاوردهای دولت را به صورت گسترده بیان کنند.

وی با اشاره به دستاوردهای بزرگ دولت در حوزه سلامت، اظهار کرد: دولت دستاوردهای بسیار بزرگی در حوزه سلامت داشته و کارهای خارق‌العاده‌ای در این حوزه انجام شده است.

این مسئول تصریح کرد: تزریق احساس امنیت کمتر از خود امنیت نیست. مردم به اندازه کافی نگرانی و استرس دارند. مسئولان باید تلاش کنند حس شادی و نشاط را در مردم افزایش دهند و مردم نیز باید اطمینان داشته باشند که احیانا اگر تهدیدی به وجود بیاید، مدیران به این موضوعات توجه خواهند کرد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار زنجان، حمایت از سرمایه‌گذاران را ضروری دانست و گفت: هر تصمیمی که اتخاذ می‌شود باید سلامت و بهداشت جسمی و روانی مردم در اولویت قرار گیرد. اما نباید اجازه بدهیم به بهانه‌های واهی و مطالب خود ساخته یک دستگاه عریض و طویل را به تعطیلی بکشانیم، ما حق نداریم با ایجاد محدودیت‌های خود ساخته دست و پای سرمایه‌گذاران را ببندیم.

موسوی ادامه داد: رهاسازی فاضلاب در رودخانه‌ها و مخصوصا رودخانه‌های بالادست سدها بسیار خطرناک است و باید ساز و کاری را مشخص کنیم که جلوی این آسیب گرفته شود.

رئیس دانشگاه علوم‌پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان نیز در این جلسه گفت: در ادامه اجرای طرح تحول سلامت در استان، کلینیک شفیعیه زنجان به‌عنوان بزرگ‌ترین کلینیک دولتی مجهز در کشور اوایل سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

علیرضا بیگلری ضمن تبریک کسب رتبه دوم کشوری توسط دبیرخانه کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان، این موفقیت‌ها را حاصل تعامل و هماهنگی بین دستگاه‌های استان برشمرد و با اشاره به پیشرفت پروژه‌های دانشگاه علوم‌پزشکی زنجان، اظهار کرد: کلینیک درمانی شفیعیه زنجان به‌عنوان بزرگ‌ترین کلینیک دولتی مجهز در کشور اوایل سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم‌پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان نیز با اشاره به امکان شیوع بیماری آنفلوآنزا به‌ویژه در فصول سرد سال، بر ضرورت اطلاع‌رسانی مناسب تاکید و اظهار کرد: از دستگاه‌های اجرایی انتظار می‌رود به منظور رعایت بهداشت اولیه جهت ایمن‌سازی در مقابل بیماری، اطلاع‌رسانی‌های لازم را به عمل آورند.

محمدرضا صائینی افزود: در سطح استان اقدامات مناسبی نظیر ذخیره‌سازی دارو و تزریق واکسن ضد آنفلوآنزا برای گروه‌های هدف انجام شده است.

مسئول دبیرخانه کارگروه، همچنین تعامل و مشارکت دستگاه‌های اجرایی را در موضوعات مربوط به حوزه سلامت و در ارتقای شاخص‌های سلامت عمومی مهم دانست و ابراز امیدواری کرد: همه مصوبات کارگروه با همکاری مدیران و اعضا، عملیاتی شود.

گفتنی است؛ برگزاری کارگاه‌های آموزشی در خصوص پیشگیری از انتقال آفت شپش سر برای مربیان بهداشت مدارس و اطلاع‌رسانی به والدین و دانش‌آموزان، معاینه دانش‌آموزان دختر و پسر از جهت ابتلا به شپش سر و معرفی افراد مبتلا جهت دریافت رایگان شامپو و لوسین‌های مخصوص از طریق مراکز درمانی، از دیگر موارد مطرح شده در این جلسه بود.