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۳ آذر ۱۳۹۵، ۹:۰۷

روابط عمومی آموزش و پرورش گلستان:

مدارس تمام مقاطع تحصیلی در برخی شهرهای گلستان تعطیل شد

مدارس تمام مقاطع تحصیلی در برخی شهرهای گلستان تعطیل شد

گرگان- روابط عمومی آموزش و پرورش گلستان گفت: به دلیل ریزش برف و یخبندان، مدارس تمام مقاطع تحصیلی در برخی شهرهای گلستان تعطیل شد.

قربانعلی بذرافشان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اعلام خبر تعطیلی مدارس در برخی از شهرستان های استان، دلیل این تعطیلی را برف شدید و یخبندان اعلام کرد.

وی با بیان این که غیر از کردکوی، بندرگز و گمیشان تمام شهرستان های استان مدارس تعطیل است، گفت: پیش از این فقط مدارس ابتدایی و پیش دبستانی تعطیل بود، اما به دلیل برف شب گذشته و یخبندان، ادارات شهرستان غیر از موارد ذکر شده، مدارس را تعطیل کردند.

بذرافشان با اشاره به تعطیلی روز پنجشنبه مدارس و همچنین ورود موج جدید سرما در روزهای آینده، تصریح کرد: تعطیل یا دایر بودن مدارس در روز شنبه متناسب با شرایط جوی طی روزهای آینده اعلام خواهد شد.

گفتنی است مدارس استان گلستان روز سه شنبه علی رغم بارش برف دایر بود، اما همان روز آموزش و پرورش گلستان در اطلاعیه ای مدارس مقاطع ابتدایی در گلستان را تعطیل اعلام کرد که این مساله باعث اعتراض دانش آموزان سایر مقاطع شد.

کد مطلب 3831746

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