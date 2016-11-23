قطب تولید پسته فارس در سایه دلالان/ کمترین سود عاید پسته کاران

خبرگزاری مهر- گروه استانها: فارس استانی چهار فصل و دارای اقلیم متفاوت است، از شمال تا جنوب آن سراسر پوشیده از انواع گیاهان و درختان جنگلی و ثمرده بوده و کمتر گونه گیاهی است که در این استان یافت نشود.
این تفاوت اقلیم با شرایط خشکسالی موجود در استان که یک دهه گذشته شدت بیشتری گرفته، اقتضا میکند گونههای متفاوتی از گیاهان که نیازمند به آب کمتری هستند، کشت و پرورش داده شود. از اینرو تلاش سازمان جهاد کشاورزی استان به سمت ترویج این نوع گونههای گیاهی است و در این زمینه نیز اقداماتی انجام شده که نیازمند حرکت جدیتر است.
پسته نیز از جمله این گونههای مقاوم به خشکسالی و پربازده بوده که سطح زیر کشت آن در استان رو به افزایش است و در حال حاضر بیش از ۲۴ هزار هکتار از باغهای فارس زیر کشت این محصول هستند.
کاشت پسته در استان پیشینه ۷۰ ساله دارد و اکنون کشاورزان ۱۰ شهرستان به پرورش این محصول اقدام کرده که عمده آن نیریز و سروستان است.
در حالی ۱۴ درصد ارزش صادرات غیر نفتی کشور وابسته به فروش پسته بوده و درآمد ارزی حاصل از صادرات آن نزدیک به ۴۰۰ میلیون دلار است که پسته استان فارس از لحاظ رنگ، طعم و سبزینگی از پستههای برتر کشور به شمار می رود و تمایل سرمایهگذاران به خرید محصول باغهای فارس به سبب استقبال کشورهای اروپایی از آن به نحوی است که هر کیلو پسته استان در این کشورها ۶۰ دلار معادل یک بشکه نفت به فروش میرسد.
این امتیاز شیرین سبب شده تا دلالان و واسطهگران گرد آن جمع و کشاورزان پسته کار نیز از کمترین سود فروش بهرهمند شوند.
شهرستان نیریز با وجود ۲۰ هزار هکتار سطح زیرکشت پسته که ۱۷ هزار آن مثمر است، مقام نخست تولید پسته استان را به خود اختصاص داده و سالانه میزان قابل ملاحظهای از این محصول به بازارهای داخلی و خارجی صادر میشود.
پسته زمینه اشتغال ۲۵۰ هزار نفر روز در زمان برداشت را مهیا و تا پایان مهرماه جاری بیش از ۱۲ هزار تن محصول از باغات نیریز برداشت و روانه بازار شده است.
در عین حال با وجود گذشته سالیان طولانی از پسته کاری در نی ریز اما هنوز این محصول اقتصادی شهرستان در سطح کشور و استان برندسازی نشده است.
قیمت پسته تابع صادرات
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نیریز در گفت و گو با خبرنگار مهر، پسته را یک کالای صادراتی میداند که قیمت آن تابع میزان و نوع صادرات است.
داریوش طهماسبی علت پایین بودن قیمت پسته را صادرات کم این محصول در سال جاری عنوان میکند و میگوید: از چرخه تولید تا بازار فروش و صادرات پسته در برنامههای جهاد کشاورزی استان قرار دارد که در دست تدوین است.
پسته کاران محصول خود را کال نفروشند
وی که معتقد است انبوه بودن محصول در زمان تولید شرایط افت قیمت آن در بازار را فراهم میکند، ادامه میدهد: توصیه جهاد کشاورزی به پسته کاران این است که محصول خود را به صورت کال نفروشند.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نیریز تامین نهادهها و برگزاری دورههای آموزشی با دعوت از محققان مرکز تحقیقات و کارشناسان زبده استان را از جمله خدمات حمایتی این مدیریت به پسته کاران عنوان و اظهار میکند: ۱۷ پایانه پسته کار نگهداری و فرآوری این محصول به صورت تمام مکانیزه را در شهرستان نیریز بر عهده دارند.
وی به اجرای طرح امید برای آشنایی کشاورزان از آخرین دستاوردهای علمی کشاورزی اشاره میکند که به صورت هفتگی با انتخاب یک مزرعه به عنوان الگو به انتقال دستاوردها و روشهای نوین کشاورزی اقدام میشود.
طهماسبی با تاکید بر عدم پیش فروش محصول توسط کشاورزان، بیان میکند: عرضه مقطعی پسته به بازار ضرر و زیان ناشی از نوسان قیمت را برای کشاورزان کمتر میکند.
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