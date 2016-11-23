پیمایش دره «ایج» توسط جانبازان جهرمی

عبدالرحیم خداجو در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: گروه کوهنوردی هیئت ورزش‌های جانبازان و معلولین شهرستان جهرم دره ایج در شهرستان استهبان را پیمودند.

وی با اشاره به اینکه این برنامه دو روزه با حضور هفت نفر از ورزشکاران به سرپرستی محمد حجت رئیس هیئت ورزش‌های جانباران و معلولین جهرم برگزار شد، گفت: سعید حکمت دوست، حمید تقی زاده، سعید پرندوار، محسن زارعیان، کریم کارگر فرد، علی حمیدیان و مهران بیگی انجام شد.

رئیس اداره ورزش و جوانان جهرم بیان کرد: تنگ ایج در دو کیلومتری روستای ایج در پایین دست آثار باستانی تنگ ایج (قلعه ایج) قرار دارد.