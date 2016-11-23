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۳ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۰۵

از سوی پارلمان اروپا؛

تعلیق روند مذاکره با ترکیه به رای گذاشته می شود

تعلیق روند مذاکره با ترکیه به رای گذاشته می شود

پارلمان اروپا فردا درباره تعلیق روند مذاکره با ترکیه برای پیوستن به این اتحادیه رای گیری می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، سوسیالها، راست گرایان و لیبرال های پارلمان اروپا که اکثریت را نیز در دست دارند در نشست روز گذشته توافق کردند تا روز پنجشنبه تعلیق مذاکره پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا را به رای بگذارند.

توافق نمایندگان پارلمان اروپا در حالی انجام شد که شمار زیادی از کشورهای اروپایی خواهان توقف کامل روند مذاکره عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا هستند.

با توجه به حضور «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در نشست روز گذشته پارلمان پیش بینی می شود که طرح تعلیق مذاکره با ترکیه به تصویب نمایندگان برسد. 

رهبران اتحادیه اروپا همواره انتقادهایی را در حوزه دموکراسی، آزادی بیان و اصلاحات به مقامات ترکیه وارد کرده اند.

کد مطلب 3831762
شقایق لامع زاده

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