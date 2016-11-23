۲۳ هزار نفر در تکمیل ظرفیت کنکور ۹۵ ثبت نام کردند

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به اینکه مهلت ثبت نام شب گذشته پایان یافته است، آمار اولیه ثبت نام تعداد ۲۳ هزار و ۵۲۲ داوطلب است و آمار نهایی متعاقبا اعلام می شود.
مشاور عالی سازمان سنجش گفت: ظرفیت اعلام شده در مرحله تکمیل ظرفیت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در کنکور سراسری ۹۵ بیش از ۱۳ هزار و ۷۰۰ نفر بود.
وی تاکید کرد: تمامی داوطلبان حاضر در جلسه آزمون با نمره کل مساوی و یا بیشتر از یک (باتوجه به کارنامه نتایح علمی اولیه) در صورت واجد شرایط بودن و همچنین افراد علاقمند به شرکت در رشته های تحصیلی که پذیرش آنها صرفا براساس سوابق تحصیلی بود می توانستند با انتخاب ۵۰ کد رشته محل در این مرحله شرکت کنند.
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