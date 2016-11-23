  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۳ آذر ۱۳۹۵، ۹:۲۳

مشاور عالی سازمان سنجش خبر داد؛

۲۳ هزار نفر در تکمیل ظرفیت کنکور ۹۵ ثبت نام کردند

۲۳ هزار نفر در تکمیل ظرفیت کنکور ۹۵ ثبت نام کردند

مشاور عالی سازمان سنجش با اشاره به پایان مرحله تکمیل ظرفیت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در کنکور سراسری ۹۵ گفت: بیش از ۲۳ هزار داوطلب در این مرحله ثبت نام کردند.

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به اینکه مهلت ثبت نام شب گذشته پایان یافته است، آمار اولیه ثبت نام تعداد ۲۳ هزار و ۵۲۲ داوطلب است و آمار نهایی متعاقبا اعلام می شود.

مشاور عالی سازمان سنجش گفت: ظرفیت اعلام شده در مرحله تکمیل ظرفیت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در کنکور سراسری ۹۵ بیش از ۱۳ هزار و ۷۰۰ نفر بود.

وی تاکید کرد: تمامی داوطلبان حاضر در جلسه آزمون با نمره کل مساوی و یا بیشتر از یک (باتوجه به کارنامه نتایح علمی اولیه) در صورت واجد شرایط بودن و همچنین افراد علاقمند به شرکت در رشته های تحصیلی که پذیرش آنها صرفا براساس سوابق تحصیلی بود می توانستند با انتخاب ۵۰ کد رشته محل در این مرحله شرکت کنند.

کد مطلب 3831764

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها