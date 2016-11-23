لزوم پرهیز از حاشیه های سیاسی/توسعه در سایه وحدت امکان پذیر است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم حسینی سه شنبه شب در آئین آغاز فعالیت های شوراهای اقتصاد مقاومتی مساجد و محلات شهر و روستاهای استان کرمان در محل مسجد ابوالفضل (ع) روستای ده زیار اظهار کرد: هفته بسیج یادآور گذشت و دلاوری های نسل انقلابی در دوران دفاع مقدس و شهداست.

رزم حسینی ادامه داد: امیدواریم بتوانیم فرهنگ پویای بسیج مردمی کشور را حفظ و نگه داریم چرا که می تواند کمک بزرگی برای تعالی و پیشرفت کشور باشد.

وی افزود: اگر فعالیت شوراهای اقتصاد مقاومتی مساجد و محلات شهر و روستاهای استان کرمان که آغازش از روستای ده زیار است عمق پیدا کند قطعا تحول بزرگی در حوزه اقتصاد روستا و شهرها پدید خواهد آمد.

رزم حسینی بیان کرد: ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، اقدامی بسیار هوشمندانه و درست در راستای تعالی و پیشرفت کشور است و دولت تدبیر و امید با جدیت و اعتقاد سیاست ها را دنبال می کند.

وی تصریح کرد: موفقیت شوراهای اقتصاد مقاومتی مساجد و محلات شهر و روستاهای استان کرمان مرهون خود مردم است و دولت با ایجاد زیرساخت های مربوطه توسعه آن را به وسیله مردم فراهم کرده است و بهره برداران در واقع مردم هستند که می توانند از امکانات زیربنایی در راستای ایجاد شغل و درآمد استفاده کنند.

استاندار کرمان افزود: اعضای موثر در روزستای ده زیار به عنوان اعضای شوراهای اقتصاد مقاومتی مساجد و محلات شهر و روستاهای استان کرمان انتخاب می شوند و شورای اقتصاد مقاومتی بازوی جدی دولت برای توسعه روستایی و تحقق اقتصاد مقاومتی است.

شناسایی ظرفیت های اقتصادی روستاها

وی در ادامه اولین کار شوراها را شناسایی ظرفیت های اقتصادی شهرها و روستاها عنوان کرد و گفت: در کنار دهیار، بخشدار و فرماندار این شوراها حلقه هایی هستند که می توانند با ایجاد پیوستگی در استان موجب تعالی و پیشرفت روستا شوند.

استاندار کرمان با بیان اینکه مقام معظم رهبری در فروردین ۱۳۹۳ اقتصاد مقاومتی را اقتصاد مردمی نامیدند، افزود: این اقتصاد مردم محور است و باید مردم را همراه کنیم و نقش تک تک آن ها در اقتصاد مقاومتی را مشخص کنیم.

رزم حسینی آمار را پایه اصلی برنامه ریزی روستا عنوان کرد و گفت: متاسفانه آمارهای دقیقی نداریم و این دهیار و شورا هستند که می توانند این آمار را ارائه دهند و براساس این آمار می توانیم برنامه ریزی توسعه روستایی را انجام دهیم.

وی تاکید کرد: شوراهای اقتصاد مقاومتی مساجد و محلات شهر و روستاهای استان کرمان باید زمینه را برای آموزش به ویژه آموزش های فنی و حرفه ای فراهم کنند.

نقش موثر روحانیون در توسعه اقتصادی

استاندار کرمان نقش روحانیون در تحقق اقتصاد مقاومتی را بسیار اساسی دانست و گفت: با توجه به اینکه فرهنگ کار، روابط عمومی و ارتباطات ما ضعیف است روحانیون باید به امر فرهنگ سازی در زمینه اقتصاد، کار، صرفه جویی و ایثار و گذشت بیش از گذشته بپردازند.

وی با اشاره به اینکه فرهنگ گذشت در اقتصاد بسیار مهم است، گفت: عادت نکردن به حسادت موفقیت را در بر دارد بنابراین افراد موفق افرادی هستند که گذشت را در زندگی مدنظر قرار می گیرند.

رزم حسینی با اشاره به اینکه هم افزایی باعث رشد خواهد شد، گفت: اگر می خواهیم استان کرمان را از کم آبی نجات دهیم باید تدبیر کنیم از آبی که در روستا هست به درستی استفاده کنیم.

وی گفت: از دیگر اهداف تشکیل شوراهای اقتصاد مقاومتی مساجد و محلات شهر و روستاهای استان کرمان افزایش درآمدهای محلی، تشکیل صندوق های خرد روستایی، شناسایی کارآفرینان موفق، شناسایی آسیب های اجتماعی است.

وی با بیان اینکه گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی از اهمیت بسزایی برخوردار است، گفت: همه باید به فکر تقویت اقتصاد خود و خانواده باشند.

وی همچنین کاهش آسیب های اجتماعی را نتیجه تحقق اقتصاد مقاومتی دانست و افزود: یکی از دلایل بروز آسیب های اجتماعی فقر و محرومیت است.

لزوم برندسازی نان ده زیار

رزم حسینی با اشاره به اینکه صرفه جویی و مدیریت مصرف می تواند بخش عمده ای هزینه های تحمیل شده را کاهش دهد، افزود: شرکت های دانش بنیان باید برای برندسازی نان روستای ده زیار واردعرصه شوند و با آموزش های لازم کیفیت نان و درآمد حاصل از فروش آن را افزایش دهند.

وی گفت: وقتی اقتصاد کشور و استان تقویت شد امنیت روانی مردم نیز افزایش پیدا خواهد کرد و شناخت شورا نسبت به افراد می تواند کنترل امنیت را به همراه داشته باشد.

استاندار کرمان تصریح کرد: هر مقدار مردم از شورا مطالبه گیری کنند وضع توسعه روستا نیز بهتر خواهد شد.

وی بیان داشت: آنچه مصیبت روزگار ماست حاشیه های سیاسی، باندبازی، خط بازی های سیاسی است و این شورا اگر می خواهد موفق شود باید از حاشیه سیاسی پرهیز کند و سیاست خود را در خدمت تعالی فرهنگی و اقتصادی و دینی بگذارد.

استاندار کرمان از مساجد به عنوان پایگاه اصلی اقتصاد مقاومتی نام برد و گفت: شوراهای اقتصاد مقاومتی مساجد و محلات شهر و روستاهای استان کرمان را باید فعال کنیم و از این ظرفیت برای تعالیم اقتصادی نیز استفاده کنیم.

وی در پایان گفت: شورا باید خواسته های اقتصادی مشخصی را داشته باشد و به نمایندگان ارائه دهد تا در مجلس مطرح و پیگیری کنند و این شورا باید کارنامه روزشمار از کار اقتصاد مقاومتی ارائه دهد حتی اگر یک روز هم کار نکرده باشد باید برگه سفید ارائه دهد.

استاندار کرمان بعد از آیین شوراهای اقتصاد مقاومتی مساجد و محلات شهر و روستاهای استان کرمان با خانواده شهید جهانگیر صدقی در روستای ده‌زیار دیدار و گفت‌وگو کرد.

رزم حسینی در این دیدار با جویا شدن احوال پدر و مادر شهید صدقی که در عملیات کربلای پنج به شهادت رسیده بود دستور رسیدگی به مشکلات این خانواده را صادر کرد.