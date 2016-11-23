قرعه استراحت خادم الشریعه پیش از دیدار با حریف گرجستانی

به گزارش خبرنگار مهر، دوازده شطرنجباز شرکت کننده در مرحله آخر مسابقات گرندپری شطرنج بانوان امروز با قرعه استراحت مواجه هستند و فردا پنجشنبه دیدارهای خود در دور پنجم این رقابت ها را در خانه شطرنج خانتی مانسیسک روسیه پیگیری می شود.

سارا سادات خادم الشریعه تا به امروز بدون باخت موفق به کسب ۲/۵ امتیاز از مرحله آخر مسابقات شطرنج گرندپری بانوان جهان شده است. وی روز گذشته و در دور چهارم این رقابت ها مقابل «آلمیرا اسکریپچنکو» از فرانسه به تساوی دست یافت. این نتیجه در حالی به دست آمد که حریف خادم الشریعه قهرمانی بانوان اروپا را در اختیار دارد ضمن اینکه در سال های ۲۰۰۴، ۲۰۰۵، ۲۰۰۶، ۲۰۱۰، ۲۰۱۲ و ۲۰۱۴ نیز به مقام قهرمانی شطرنج بانوان فرانسه رسیده بود.

پیش از این دیدار نیز شطرنجباز کشورمان در دور اول و دوم مسابقات به ترتیب مقابل «دروناوالی هاریکا» از هند به عنوان نفر ششم رنکینگ جهانی و «الکساندرا کاستنیوک» از روسیه به عنوان نفر پنجم این رده‌بندی به تساوی دست یافت ضمن اینکه در دور سوم نیز «والنتینا گونینا» قهرمان سابق شطرنج اروپا را شکست داد.

سارا سادات خادم الشریعه که نایب قهرمان مرحله دوم مسابقات گرندپری بانوان جهان در تهران شد، فردا و در دور پنجم مرحله آخر این رقابت ها به مصاف «للا جاواخاشویلی» از گرجستان می رود.