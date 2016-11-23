امیرحسین حریری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازسازی هایی که سال ۹۴ در مرکز تئاتر مولوی انجام شد، بیان کرد: با توجه به اینکه قبل از بازگشایی مرکز تئاتر مولوی ما زمان زیادی را برای بازسازی آن صرف کردیم و این سالن حدود ۱۸ ماه به حالت تعلیق در آمد با این حال خدا را شکر از بهمن ماه سال گذشته که دوباره فعالیتش را آغاز کرده یک مأمن فعال و پویا برای تولیدات آثار هنرمندان جوان شده است.

وی با اشاره به بخشی از بازسازی‌ها در حوزه مسایل فنی ادامه داد: ما همچنان کم و کسری هایی داریم ولی با توجه به چشم اندازی که ظرف یک تا دو سال آینده برای این مرکز تئاتر در نظر گرفته ایم، امیدواریم مسایل سخت افزاری باقی مانده هم بالاخص در حوزه سازمانی مرکز تئاتر مولوی که لازم است تعاریف درست و تشکیلاتی آن شکل بگیرد، حل شود.

مدیر مرکز تئاتر مولوی درباره درخواست های متعدد برای اجرا در این مرکز عنوان کرد: مشکل ما فعلا فقط تعدد درخواست هایی است که برای اجرا در این مرکز وجود دارد. با توجه به حمایت هایی که دانشگاه تهران از این مرکز دارد من چشم انداز و آینده خوبی را برای آن متصور هستم.

حریری تصریح کرد: فکر می کنم حوزه تئاتر دانشگاهی کشور ما لیاقتش بیشتر از یک مرکز تئاتر مولوی است و ما باید چندین مرکز تئاتر خوب در این حوزه داشته باشیم تا بتوانیم جوابگوی درخواست ها باشیم چون اکنون با توجه به زمان محدود و سالن های موجود نمی توانیم به همه این درخواست پاسخ دهیم. با این حال سعی داریم با بررسی هایی که شورای هنری مرکز انجام می دهد بتوانیم بهترین آثار را برای اجرا انتخاب کنیم.

مدیر مرکز تئاتر مولوی در پایان درباره اینکه تا چه حد امکان وارد شدن به حوزه های دیگر در این مرکز وجود دارد، اظهار کرد: ما به عنوان یک مرکز تئاتری شأن های دیگری را هم برای خود قائل هستیم که شامل بحث های آموزشی و پژوهشی می شود که باید بتوانیم برنامه های بلندمدتی در این دو حوزه اجرایی کنیم که نیاز به همکاری با دیگر نهادها و واحدها چه دانشگاهی و چه غیردانشگاهی دارد.