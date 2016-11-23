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۳ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۲۸

ترکیه ۵۲ هواپیمای آموزشی از پاکستان می خرد

ترکیه ۵۲ هواپیمای آموزشی از پاکستان می خرد

ترکیه برای خرید ۵۲ هواپیمای آموزشی موسوم به «سوپر مشتاق» از پاکستان، با این کشور به توافق رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «روزنامه پاکستان»، «رانا تنویر حسین» وزیر دفاع پاکستان از توافق اسلام آباد با آنکارا برای فروش ۵۲ هواپیمای آموزشی به این کشور خبر داد.

 وی افزود: بر اساس این توافق پاکستان متعهد شده است که این ۵۲ هواپیما را ظرف مدت دو سال آماده و در اختیار ترکیه قرار دهد.

بر اساس این گزارش توافق برای خرید این هواپیمای آموزشی، در دومین روز نمایشگاه صنایع دفاعی پاکستان موسوم به «آیدیاز ۲۰۱۶» که هم اکنون در شهر «کراچی» پاکستان در حال برگزاری است، صورت گرفته است.

لازم به ذکر است که نمایشگاه صنایع دفاعی پاکستان روز گذشته با حضور ۴۳ کشور جهان آغاز به کار کرد و به مدت چهار روز نیز ادامه دارد.

کد مطلب 3831773

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