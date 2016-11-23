بارش برف وترافیک درمحورهای۹استان/محور توسکستان مسدودشد

به گزارش خبرنگار مهر سرهنگ نادر رحمانی گفت: طبق آخرین گزارش‌های دریافتی از مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور، هم‌ اکنون در باند جنوبی آزادراه کرج – تهران از پل فردیس تا کلاک و باند جنوبی آزادراه کرج – قزوین از پل استاندارد تا پل فردیس و غرب استان تهران، محورهای خادم‌آباد به سعیدآباد و اندیشه ترافیک نیمه‌سنگین و در سایر جاده‌ها و معابر کشور وضعیت ترافیکی عادی و روان گزارش شده است.

وی افزود: بر همین اساس در استان‌های گیلان، غرب استان مازندران در اکثر محورها، آذربایجان شرقی، محور اهر، اردبیل، محورهای اسالم به خلخال و اردبیل به سراب، خراسان‌رضوی محور قوچان به مشهد، اتوبان زنجان_قزوین، زنجان_ طارم، اتوبان قزوین_ رشت و جاده‌ قدیم قزوین_رشت، سمنان محورهای شاه‌میرزاد_فولاد محله، شاهرود_آزادشهر و شاهرود_ گرگان، گلستان محورهای خوش‌ییلاق و جنگل گلستان بارش برف و در استان مازندران در اکثر محورها بارش باران و در سایر راه ‌ها و محورهای مواصلاتی کشور وضعیت جوی آرام گزارش شده است.

سرهنگ رحمانی افزود: محور فیروزکوه در محدوده هنرستان کشاورزی از کیلومتر ۱۳ تا ۱۹ از روز شنبه تا سه‌شنبه از ساعت ۷ تا ۱۷ و چهارشنبه از ساعت ۷ تا ۱۲ به دلیل عملیات روکش آسفالت، تردد خودروها همراه با ترافیک انجام می‌شود.

رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور بیان کرد: کمربندی دهلران، محور فرعی اولنگ - شاهرود و شمشک – دیزین و پونل_خلخال، محور توسکستان، دیباج در گلوگاه تا اطلاع ثانوی مسدود است.