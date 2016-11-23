دومین کنفرانس تکنولوژی های سبز برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، نرگس فلاح، دبیر دومین کنفرانس ملی مهندسی و تکنولوژی های سبز برای آینده پایدار درباره تفاوت های این دوره از کنفرانس گفت: اولین دوره کنفرانس با هدف معرفی این حوزه به جامعه صنعتی و دانشگاهی کشور برگزار شد و فراخوانی برای دریافت مقاله اعلام نشد.

وی افزود: امسال علاوه بر افزایش و تغییر محورهای تخصصی کنفرانس به تناسب نیازها و ضرورت های کشور، برای دریافت مقاله در محورهای توسعه پایدار صنعت پتروشیمی در ایران، محصولات سبز و فرآیندهای پایدار در صنعت پتروشیمی، بهینه سازی فرآیندها در صنعت پتروشیمی و اثرات صنعت پتروشیمی بر محیط زیست فراخوان منتشر کردیم که مهلت ارسال مقاله به دبیرخانه کنفرانس تا ۱۵ آذرماه خواهد بود.

فلاح از قطعی شدن برگزاری ۸ کارگاه آموزشی در حاشیه کنفرانس امسال خبر داد و گفت: این کنفرانس ها با حضور استادان داخلی و خارجی در موضوعات «ارزیابی زیست محیطی»، «مدیریت پسماند جامد و صنعتی»، «ارزیابی چرخه حیات»، «مدیریت کربن» و «کارگاه تخصصی تکنولوژی های نوین جذب و به دام اندازی CO۲» برپا می شود و علاقمندان به شرکت در این برنامه های آموزشی تا ۲۰ دی ماه فرصت ثبت نام دارند.

معاون پژوهشی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر خاطرنشان کرد: کارگاه های آموزشی از ۲۷ تا ۳۰ دی ماه در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می شود و تاریخ برگزاری کنفرانس و ارائه مقالات و سخنرانی ها ۲۸ و ۲۹ دی ماه خواهد بود.

وی برگزاری دو پنل تخصصی «تاثیر پتروشیمی بر محیط زیست» و «توسعه پایدار و صنعت پتروشیمی» و نمایشگاه دستاوردهای صنایع مختلف، شرکت های دانش بنیان و مراکز دانشگاهی در زمینه تکنولوژی های سبز را از دیگر برنامه های دومین کنفرانس مهندسی و تکنولوژی های سبز برای آینده پایدار ذکر کرد.

فلاح گفت: ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه با منابع عظیم نفت و گاز، نیاز دارد تا صنایع خود را به ویژه در حوزه نفت و گاز توسعه دهد و توسعه صنعتی تنها مکانیزمی است که کشورهای در حال توسعه را قادر می‌سازد تا فقر و بیکاری را کاهش دهند.

وی با بیان اینکه ورود فناوری به ایران در دوران پساتحریم با رشد چشمگیری به ویژه در صنعت پتروشیمی روبرو خواهد بود، خاطرنشان کرد: باتوجه به تاثیرات منفی توسعه ناپایدار صنایع بر محیط زیست، باید تلاش کرد با بهره گیری از فناوری های نوین سبز و کمک به توسعه پایدار، تاثیرات مخرب توسعه را به حداقل رساند که بهینه سازی صنایع مختلف به ویژه پتروشیمی از جمله این راهکارهاست.

دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با همکاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، صندوق ملی محیط زیست و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی میزبان دومین همایش «مهندسی و تکنولوژی های سبز برای آینده پایدار» خواهد بود.