به گزارش خبرگزاری مهر، علی شیرمحمدی دبیر انجمن صنفی شرکت‌ها و موسسات فیلمسازی ایران گفت: جایزه انجمن صنفی شرکت‌ها و موسسات فیلمسازی ایران (آیفیک) از نگاه داوران منتخب این صنف به بهترین فیلم جشنواره «یاس» اهدا می‌شود.

وی ادامه داد: اعتبار این جایزه به دلیل حضور تهیه‌کنندگان برجسته ویدئو ایران در آیفیک است که با نگاه ویژه و کارشناسانه آثار جشنواره «یاس» را مورد بررسی قرار می دهند.

دبیر انجمن صنفی شرکت‌ها و موسسات فیلمسازی ایران بیان کرد: اسماعیل عفیفه، علیرضا کریم زاده و فهمیه سلیمانی هیات داوران جایزه آیفیک هستند که بهترین فیلم را انتخاب می کنند و تندیس آیفیک را به تهیه کننده منتخب در آیین اختتامیه جشنواره اهدا خواهند کرد.

شیرمحمدی با اشاره به اینکه جایزه آیفیک زمینه مناسبی برای فیلم های ایرانی به منظور دیده شدن و حضور موفق در جشنواره بین المللی «یاس» است، گفت: امیدواریم پس از کسب جایزه آیفیک فیلم‌های برگزیده بتوانند جوایز متعدد بین المللی را دریافت کنند.

چهارمین جشنواره بین المللی فیلم «یاس» به دبیری سید مصطفی ابطحی ۲۲ تا ۲۶ آذر ماه در شهر رامسر برگزار می شود.