اشتغالزایی برای ۲۱۱ نفر از فعالان کشاورزی در شهرستان آوج

فریدون نقی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سال جاری برنامه ابلاغی از سوی سازمان جهادکشاورزی استان قزوین برای ۱۹۴ نفر سهمیه اشتغال تعیین شده بود.

وی افزود: بر این اساس با برنامه ریزی مناسب تاکنون برای ۲۱۱ نفر در این شهرستان در بخش کشاورزی اشتغال ایجاد شده است.

نقی زاده؛ این میزان اشتغالزایی ایجاد شده را در زیر بخشهای کشاورزی شامل؛ زراعت، باغبانی، دام و طیور، صنایع تبدیلی و گلخانه ذکر کرد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آوج ابراز امیدواری کرد: با برنامه ریزی درست و تخصیص اعتبارات مناسب به بخش کشاورزی می توانیم شاهد رشد و شکوفایی بیشتر این بخش در شهرستان آوج باشیم.