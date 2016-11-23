برجام و پسابرجام در «بخش ویژه» جشنواره نشریات دانشجویی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مفدا، دانشجویان می توانند آثار برتر خود را به بخش های ویژه این دوره از جشنواره در موضوعات «بررسی فرصت‌ها و آسیب‌های طرح تحول سلامت»، «نقد و بررسی آسیب‌های اجتماعی (اعتیاد، فقر، طلاق و مشکلات ازدواج، فساد)»، «برجام؛ پسابرجام و تعامل عزتمندانه با جهان» ارائه کنند.

در این دوره از جشنواره برای اولین‌بار نویسندگان برتر از میان سایر برگزیدگان انتخاب می‌شوند.

شرکت‌کنندگان دهمین دوره جشنواره نشریات دانشجویی با عنوان «تیتر ۱۰» در سه بخش اصلی شامل «آثار برگزیده»، «نشریات برگزیده» و «فضای مجازی» و همچنین در دو بخش «ویژه و نویسندگان برتر» به رقابت می‌پردازند.

در «بخش ویژه جشنواره تیتر ۱۰» همچنین موضوعاتی نظیر «چگونگی بسط گفتگو محوری و تعامل بین سلایق مختلف جامعه با وجود حفظ وفاق ملی و اخلاق اسلامی»، «اقتصاد مقاومتی؛ الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت با توجه ویژه به آینده ایران اسلامی»، «محیط زیست با رویکرد اسلامی، انسانی» جهت تولید آثار مرتبط معرفی شده‌اند.

این جشنواره با هدف ظرفیت‌سازی در فعالان و علاقمندان نشریات دانشجویی جهت ارتقای روزنامه‌نگاری تخصصی از طریق معرفی چهره‌های مؤثر این گونه نشریات به جامعه رسانه‌ای کشور و توسعه کمی و کیفی نشریات دانشجویی برگزار می‌شود.

تمام دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه‌های علوم پزشکی، دانشگاه های وابسته به وزارت علوم و دانشگاه آزاد می توانند در این جشنواره حضور پیدا کنند.

در بخش «نویسندگان برتر»، کسانی که سه اثر در سه موضوع از موضوعات بخش ویژه ارسال کرده باشند، انتخاب می‌شوند.

متقاضیان شرکت در «جشنواره نشریات دانشجویی تیتر ۱۰» فرصت دارند از ۱۰ آذرماه ۹۵ تا ۱۵ دی‌ماه ۹۵ نسخه الکترونیکی آثار خود را از طریق وب‌سایت دبیرخانه دهمین دوره جشنواره رسانه و نشریات دانشجویی به نشانی www.titr۱۰.ir بارگذاری کنند.

مرحله نهایی این جشنواره از ۲۶ بهمن‌ تا ۶ اسفند ۹۵ توسط معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت برگزار می‌شود.